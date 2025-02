Szkurin: Legia to duża szansa, ale i duża odpowiedzialność

- Ja i moja rodzina, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dołączyłem do Legii. Chciałbym podziękować całemu klubowi, szczególnie trenerowi, za możliwość i szansę. Wiem, że przed nami wymagająca część sezonu. Chciałbym pomóc klubowi w wygraniu każdego meczu. Legia to duża szansa, ale i duża odpowiedzialność. Chcę strzelić dużo goli i pomóc zespołowi wygrać każdy mecz. Zrobimy wszystko, aby zdobyć mistrzostwo i Puchar Polski.

- Bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem Legii. To bardzo duży krok w mojej karierze. W moim życiu brakowało takiego klubu, jak Legia. Czuję tylko pozytywne emocje związane z tym transferem - powiedział po podpisaniu kontraktu z Legią Warszawa Ilja Szkurin.

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Ciekawe czy masz jaja i głowę żeby grać w Legii ?? odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Udaći odpowiedz

Gruby na bramkę - 2 godziny temu, *.217.97 Chłopie, gdzieś ty się tak upasł? odpowiedz

Kojo - 43 minuty temu, *.plus.pl @Gruby na bramkę: nasz napadzior ma mieć masę żeby przepychać obrońców i być głodny bramek jak wilk odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl good luck !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!💪💪💪💪💪👏🤝 odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.02.net Oninto wszystko czytają z kartki haha na 100%

Poczekajmy aż pójdzie zgrzyt z trenerem na pierwszym treningu i już ma pograne 😁



Powodzenia pozamykają wszystkim mordy tego Ci życzę !

Ale nie wierzę w ten transfer.... Został podpisany tylko po to żeby kibicom dać powód do spokoju.

Dobrze wiemy że:

WARSZAWA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ!!!!

Transfer zapchajdziura. Ot co💩 odpowiedz

H...j - 2 godziny temu, *.chello.pl @bum: a kto wierzy? odpowiedz

