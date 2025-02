Komentarze (16)

wtf - 12 minut temu, *.autocom.pl Nawet piłki nie dotknął,ale to akurat "zasługa" naszych "pomocników". odpowiedz

(L)eon - 22 minuty temu, *.com.pl Przy takiej grze zespołu to nawet Messi by sp...lił czym prędzej do szatni, że niby go przyparło. Nie ma sensu Szkurina dziś oceniać. odpowiedz

Ja - 32 minuty temu, *.orange.pl Brawo redakcja. W tak krótkim tekście udało Wam się opisać wszystkie kontakty naszego napadziora z piłką, wszystkie jego strzały, sytuację czy udane przyjęcia bądź zastawienia piłki. Przeczytałem i już wiem jak nasz nowy nabytek się zaprezentował



Żenada to co dziś pokazal zespół (???) na boisku odpowiedz

majusL@legionista.com - 35 minut temu, *.174.42 spaniały napastnik , spaniały debiut. 3 kontakty z pilka - 4 straty. Haha odpowiedz

lubelskie - 38 minut temu, *.31.17 Ciężko ocenić, jeżeli nie ma z kim grać.... odpowiedz

Bln - 45 minut temu, *.aster.pl Ta debiut. Kiedy wszedł i co zagrał?. Ale szczerze dla mnie dzis to piłkarz "Widmo". Mioduski wyp. łaj !!!!! odpowiedz

Zooo - 47 minut temu, *.plus.pl Siurkin szalał, a gdzie on się podział bo go nie wiem, grał? odpowiedz

Egon - 49 minut temu, *.waw.pl Przy takiej formie zespołu Szkurina trudno będzie oceniać, bo ciężko się wykazać, jak cały zespół nic nie gra. odpowiedz

Sponsi - 26 minut temu, *.net.pl @Egon:

Guala można, to i Szkurina chyba? odpowiedz

As - 57 minut temu, *.chello.pl On w ogóle grał na boisku ???? odpowiedz

Legijny Pruszków - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wiekszosc wyglada fatalnue,brak pomysłu na gre.Transfery to kryminał odpowiedz

Ehhhhh - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Był na boisku?zadebiutował? Cały mecz oglądałem i nie widziałem go a no tak taktyka faji przed ligą konferencji ma napastnika a jak by go nie miał a tak poważnie dramat dno i ch...j... Wielki i dwa bombelki odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Redajcja już pewna że gola nie strzeli 😂 odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Dzięki za info …

ℹ️ odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.co.uk Feio już dziękujemy, niech jedzie na ryby razem z Jackiem i uczy się cierpliwości i taktyki odpowiedz

????money money money??????? - 1 godzinę temu, *.chello.pl szybka reakcja👍👍👍 odpowiedz

