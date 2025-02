Kulisy transferu Szkurina do Legii

"Portugalczyk zarekomendował Szkurina i wszyscy członkowie komitetu transferowego Legii przystali na transakcję. Szkoleniowiec rozmawiał też z piłkarzem, którego zna z Rakowa. W piątek do porozumienia doszły już oba kluby. Legia zapłaci 1,5 miliona euro, ale w umowie nie ma bonusów i procentów od kolejnego transferu dla Stali. W weekend Legia porozumiała się z zawodnikiem. Jak dziś wygląda zamykanie takiego transferu przy Łazienkowskiej? Początek to Marcin Herra, potem sprawy kontraktowe przejął Radosław Mozyrko. Jacek Zieliński w ogóle nie uczestniczył w rozmowach. Jest częścią komitetu transferowego, ale nie prowadził transakcji. Nie bierze też udziału w castingu na dyrektora sportowego." - czytamy na meczyki.pl.

Ryj - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Utyty dość. odpowiedz

(L)eming - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jednak kwota się zgadza. Drogi. odpowiedz

Egon - 38 minut temu, *.waw.pl @(L)eming:



Rzeczywiście, cena wysoka, ale dobrze przynajmniej, że bez bonusów i procentów od kolejnego transferu dla Stali.



Jeżeli się sprawdzi, to będą to grosze, bo pomoże nam osiągać sukcesy, a dodatkowo będzie można go sprzedać sporo drożej.

Natomiast, jeżeli się nie sprawdzi, to będzie kolejny Alfarela.



Zobaczymy.

Zawsze trzeba być optymistą, więc nie ma się co zawczasu martwić. odpowiedz

Egon - 25 minut temu, *.waw.pl @(L)eming:



Chociaż agent Szkurina powiedział w wywiadzie, że kwota transferu jest niższa. odpowiedz

pio - 1 godzinę temu, *.chello.pl to Zieliński jest już od niczego a siano pobiera , zero odpowiedzialności ale i zero kwalifikacji odpowiedz

To ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kolejny transfer fajki; dwa już spartolił, a teraz trzeci. Oby tym razem trafił... odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli pan Jacek bierze kasę za nic jak transfer nie wypali to faja powinien zwrócić kase odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Cyniek: jest doradcą zarządu, więc co ma robić przy transferze? odpowiedz

Gruby na bramkę - 2 godziny temu, *.61.199 On chyba połknął Miodulskiego. odpowiedz

pol - 2 godziny temu, *.waw.pl Ta faja z loczkiem doprowadzą tan klub na dno odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak nie wypali transfer to głównym winowajcą będzie Fejo. Dobrze miodek wymyślił. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Spokojnie, będzie tak jak z Nsame i Alfarelą, trener i tego transferu się wyprze.😁 odpowiedz

Zyrko - 28 minut temu, *.supermedia.pl @Chudy Grubas: Radziu wyloguj sie :) odpowiedz

Ikis - 26 minut temu, *.plus.pl @Chudy Grubas: Dokładnie 😁 Co złego to nie on odpowiedz

