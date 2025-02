Boks

Wioletta Ptak i Nikolas Pawlik zawodnikami KB Legia

Piątek, 21 lutego 2025 r. 08:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Klub Bokserski Legia Warszawa został wzmocniony bardzo dobrymi zawodnikami - do naszego klubu trafili Nikolas Pawlik oraz Wioletta Ptak.







Nikolas Pawlik to już utytułowany pięściarz - siedmiokrotny mistrz Polski, wicemistrz Europy Juniorów, a także brązowy medalista Mistrzostw Europy Kadetów.



Wioletta Ptak to aktualna młodzieżowa mistrzyni Polski oraz wicemistrzyni Polski seniorek. W 2023 roku Wioletta zdobyła tytuł mistrzyni Polski juniorek, a dwa lata wcześniej złoto na MP w kat. kadetek.