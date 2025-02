Futsal

Legia Warszawa 4-0 Gwiazda Ruda Śląska

Niedziela, 23 lutego 2025 r. 19:22 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 23. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrali z Gwiazdą Ruda Śląska 4-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 2 marca z zespołem Red Devils Chojnice.









W 3. minucie legioniści wyszli na prowadzenie - dwukrotnie uderzał Victor Delgado, ale to dobitka okazała się skuteczna. W 10. minucie wynik podwyższył Christian Rodriguez. Po wznowieniu z autu w pobliżu własnej bramki zawodnicy Gwiazdy Ruda Śląska zanotowali stratę. Piłkę przejął Rodriguez i uderzył do pustej bramki. Na 2 minuty przed końcem czwartą bramkę zdobył Michał Klaus.



W 30. minucie do bramki trafił Jarosław Żmijewskij.



Legia Warszawa 4-0 (2-0) Gwiazda Ruda Śląska

1-0 - 2:52 Victor Delgado

2-0 - 9:25 Christian Rodriguez

3-0 - 29:08 Jarosław Żmijewskij

4-0 - 37:52 Michał Klaus



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Michał Klaus, 10. Rui Pinto, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 5. Mykyta Storożuk, 7. Andre Luiz, 8. Denis Lifanow, 25. Jarosław Żmijewskij



Gwiazda: 50. Paweł Mieszczanin, 8. Cristian Torres, 17. Facundo Setti, 18. Sergio Alcibar, 89. Paweł Grzywaczewski

rezerwa:24. Olivier Bik, 9. Maciej Małek, 10. Mateusz Dynek, 11. Szymon Łuszczek, 20. Konrad Podobiński, 21. Bartosz Siadul, 37. Dominik Środa, 77. Kamil Skrzypiński, 81. Kacper Miozga



żółte kartki: Klaus - Łuszczek



