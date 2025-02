Kosz 3x3: Legia zwycięzcą Ligi 3x3

Koszykarze Legii LOTTO 3x3 zostali zwycięzcami Ligi 3x3 w sezonie 2024/25 - po raz drugi w historii sekcji. To jednocześnie trzeci medal Legii - przed rokiem warszawiacy byli drudzy, po pechowej przegranej w finale ze Spójnią. W obecnym sezonie legioniści awans do turnieju finałowego wywalczyli jesienią podczas pierwszego turnieju kwalifikacyjnego. Dziś w hali bocznej katowickiego Spodka nasz zespół w ćwierćfinale pokonał Górnika Wałbrzych 21:15. W półfinale nasz zespół pokonał KK Włocławek 19:13, a w finale, po niezwykle emocjonującym spotkaniu, ekipę AMW Arki Gdynia 20:18. MVP turnieju został kapitan Legii, Arkadiusz Kobus . Oprócz niego w barwach Legii LOTTO 3x3 zagrali Michał Wojtyński , Krystian Koźluk oraz Hubert Lewandowski . Ćwierćfinały Lotto AMW Arka Gdynia - AuRoom Zastal 3x3 21:17 Stal 3x3 Ostrów Wielkopolski - MKS Lotto 3x3 Dąbrowa Górnicza 19:12 Legia Lotto 3x3 Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21:15 PGE Spójnia Stargard - KK Włocławek 3x3 16:21 Półfinały Lotto AMW Arka Gdynia - Stal 3x3 Ostrów Wielkopolski 21:13 Legia Lotto 3x3 Warszawa - KK Włocławek 3x3 19:13 O 3. miejsce: Stal 3x3 Ostrów Wielkopolski - KK Włocławek 21:17 Finał: Lotto AMW Arka Gdynia - Legia Lotto 3x3 Warszawa 18:20

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl super🙂 odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Fajnie grali, miło się oglądało 💪 nie to co kopacze.. odpowiedz

