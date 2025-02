Konferencja prasowa

Feio: Jedziemy po trzy punkty. Czy będzie łatwo? Nie

Piątek, 21 lutego 2025 r. 14:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Nie zakładamy, że będzie to łatwy mecz. Wręcz przeciwnie – spodziewamy się wymagającego spotkania na boisku o przeciętnej jakości, co może wpłynąć na grę obu drużyn. Radomiak, mimo swojego miejsca w tabeli, ma zawodników o wysokich umiejętnościach. W ostatniej kolejce sprawił problemy Górnikowi w Zabrzu i mógł nawet wywalczyć remis lub zwycięstwo. Jedziemy po trzy punkty? Tak. Czy będzie łatwo? Nie - mówi przed sobotnim meczem z Radomiakiem trener Legii, Goncalo Feio.









O losowaniu Ligi Konferencji

- Molde? Moje myśli skupiają się na jutrzejszym meczu. Koncentruję się na tym, co nas czeka w Radomiu. Norwegowie to drużyna o wysokim poziomie taktycznym, a w ich sztabie jest nasz dobry znajomy, „Paco”. To zespół, który rok temu rywalizował z Legią, ale od tamtej pory wiele się zmieniło zarówno w Legii, jak i w Molde. Nie będzie więc większego odniesienia do tamtego dwumeczu.



Nowy napastnik



- Ilja Szkurin to inny typ napastnika niż Tomas Pekhart i Marc Gual. To zawodnik, który poszerza nasze możliwości ofensywne. Jest silny w grze tyłem do bramki i potrafi dobrze utrzymać piłkę pod presją rywala. Ma świetne parametry techniczne i dobrze radzi sobie w powietrzu. Zna ligę, ja też znam jego możliwości. Jest głodny goli i szybko wkomponuje się w naszą grę.



- W listopadzie odbyliśmy spotkanie z zarządem, na którym omawialiśmy różne aspekty – skład na rundę jesienną, na drugą część sezonu oraz długoterminowe plany na kolejne dwa sezony. Przewidywaliśmy różne scenariusze dotyczące odejść zawodników, w tym wychowanków. Regularnie aktualizowaliśmy listę piłkarzy z Ekstraklasy, którzy pasowaliby do naszej drużyny. Już wtedy Szkurin był jednym z kandydatów. To nie jest pomysł, który pojawił się nagle. Rynek transferowy rządzi się jednak swoimi prawami i dopiero teraz udało się sfinalizować ten transfer. Tak wygląda historia jego przyjścia do Legii.



- Widzę możliwość gry Guala i Szkurina razem, tak samo jak mogą występować wspólnie Tomas i Ilja.



W lidze nie ma łatwych meczów

- W Ekstraklasie nie ma łatwych punktów. W meczu z Jagiellonią stracili ich pięć, a organizacja obrony Radomiaka, którą zobaczymy jutro, będzie inna niż w późniejszych spotkaniach. Dodatkowo, mecze przeciwko Legii zawsze są dla rywali dodatkową motywacją. Jedziemy do Radomia po jedyny wynik, który nas interesuje – zwycięstwo. Nie zakładamy, że będzie to łatwy mecz. Wręcz przeciwnie – spodziewamy się wymagającego spotkania na boisku o przeciętnej jakości, co może wpłynąć na grę obu drużyn. Radomiak, mimo swojego miejsca w tabeli, ma zawodników o wysokich umiejętnościach. W ostatniej kolejce sprawił problemy Górnikowi w Zabrzu i mógł nawet wywalczyć remis lub zwycięstwo. Jedziemy po trzy punkty? Tak. Czy będzie łatwo? Nie.



Sytuacja zdrowotna



- Steve Kapuadi trenował wczoraj i dziś w specjalnej masce. Robimy wszystko, by przygotować go do meczu, ale ostateczna decyzja zapadnie jutro rano. Wśród dostępnych środkowych obrońców mam do wyboru Jędrzejczyka, Barcię, Ziółkowskiego i Kapuadiego. Radovan Pankov wróci do treningów dopiero w przyszłym tygodniu.



- Luquinhas trenuje już indywidualnie na boisku. Zobaczymy, co będzie dalej, ale jest bliżej powrotu niż dalej.