Na stadionach: Awantura o race

Wtorek, 25 lutego 2025 r. 13:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mecz Ruchu z Wisłą na stadionie Śląskim, w obecności ponad 53 tysięcy kibiców, był największym wydarzeniem kibicowskim ostatniego tygodnia. Pomimo fatalnego dla "Niebieskich" wyniku (porażka 0-5), doping stał na bardzo dobrym poziomie, podobnie jak i atrakcje ultras. Fani zaprzyjaźnionych ekip zaprezentowali wspólnie choreografię "Awantura o race". Odpalili na tym meczu bardzo duże ilości pirotechniki. Wrażenie musi robić także świetna liczba "Armii Białej Gwiazdy" - ponad 20 tysięcy.









"Portowcy" stawili się w komplecie na meczu Widzewa z Pogonią, zaś widzewiacy zaprezentowali oprawę nawiązującą do coraz słabszej sytuacji sportowej ich klubu - "Dobra mina do złej gry". Komplety wyjazdowe zaliczyli także fani Legii, Śląska, GieKSy i Górnika.



Korona na meczu ze Śląskiem przygotowała ciekawą prezentację przedstawiającą dwóch znanych komentatorów, Mateusza Borka i Dariusza Szpakowskiego i dialog pomiędzy nimi: "Czy ultrasi dzisiaj zaskoczą? Za chwilę wszystko będzie jasne!". Po chwili wszystko było jasne, gdy zapłonęła pirotechnika. Śląsk przygotował oprawę "Power of green". Racowisko na meczu z Górnikiem przygotowali ultrasi Rakowa. Jagiellonia oprawę pokazała na rewanżowym meczu Ligi Konferencji z serbską Baćką Topolą - "The fellowship of the ultra".



W tym tygodniu czekają nas spotkania Pucharu Polski, a także powrót do rywalizacji drugo- i trzecioligowców.



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Pogoń Szczecin (950)

Widzewiacy zaprezentowali oprawę nawiązującą do fatalnych wyników piłkarzy - transparent "Dobra mina do złej gry", peleryny w barwach tworzące "brytyjkę" oraz konkretne racowisko. Portowcy w komplecie przyjechali pociągiem specjalnym.



Radomiak Radom - Legia Warszawa (900)

Ponad 8,2 tys. kibiców na trybunach podczas meczu przyjaźni, na który wszystkie miejsca wyprzedane zostały z wyprzedzeniem. Legioniści zasiedli pośród radomian w ok. 900 osób. Część warszawiaków przyjechała na mecz bezpośrednio z Liberca, gdzie wspierali na gali KSW "Siexę".



Motor Lublin - GKS Katowice ()

GieKSiarze w bardzo dobrej liczbie w poniedziałek stawili się w Lublinie. Na trybunach ponad 11,8 tys. kibiców.



Korona Kielce - Śląsk Wrocław (766)

Pomimo słabych wyników, wrocławianie w komplecie przyjechali do Kielc - 766 osób, w tym Motor (14), Miedź (6), Slezsky Opava (5) i Lechia (2). Przyjezdni zaprezentowali malowany transparent "Power of green" oraz zielone świece dymne. Koroniarze zaprezentowali malowane sektorówki przedstawiające komentatorów, Borka i Szpakowskiego i dialog pomiędzy nimi: "Czy ultrasi dzisiaj zaskoczą? Za chwilę wszystko będzie jasne!", stylizowane na jedną z gier komputerowych. Całość uzupełniły race odpalone po chwili, a także świece dymne.



Lech Poznań - Zagłębie Lubin (481)

Zagłębie przyjechało do Poznania w 481 osób, w tym Zawisza (22), Arka (2) i Polonia Bytom (1). Goście z dwiema flagami. Na trybunach przy Bułgarskiej wyraźnie słabsza frekwencja - poniżej 17 tys.



Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (370)

Górnik wykorzystał przyznaną im niewielką pulę biletów do częstochowskiej klatki. Raków zaprezentował racowisko.



Cracovia - Jagiellonia Białystok (250)

"Jaga" na wyjazd do Krakowa przyjechała furami, w 250 osób i z czterema flagami.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Wisła Kraków (20 000)

Rekordowa frekwencja miała miejsce podczas meczu I ligi pomiędzy Ruchem Chorzów i Wisłą Kraków - na meczu przyjaźni nie potrzeba było żadnych buforów, dzięki czemu na stadionie pojawiło się 53 293 widzów. W tym oczywiście liczna grupa fanów "Białej Gwiazdy" oraz zgód. Na trybunach nie mogło zabraknąć opraw. Pierwsza z nich to malowana sektorówka, transparent "Awantura o race", a następnie racowiska po obu jej stronach, pośród transparentów "Niebiescy: Va Banque!" oraz "Czerwoni: Va banque!". Później zaprezentowano jeszcze świece dymne w barwach oraz kolejne porcje rac.



Polonia Warszawa - Górnik Łęczna (130)



GKS Tychy - Chrobry Głogów (101)

Chrobry wspierany na tym wyjeździe przez Stilon Gorzów (40).





Wyjazd tygodnia: 20 000 kibiców Wisły Kraków na wyjazdowym meczu z Ruchem na stadionie Śląskim

Oprawa tygodnia: Choreo Ruchu i Wisły na meczu przyjaźni oraz oprawa Korony na meczu ze Śląskiem



Radomiak Radom i Legia Warszawa na meczu przyjaźni:





Widzew Łódź na meczu z Pogonią Szczecin:







Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Raków Częstochowa na meczu z Górnikiem Zabrze:











Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Korona Kielce na meczu ze Śląskiem Wrocław:













Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Lech Poznań na meczu z Zagłębiem Lubin:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Lechia Gdańsk na meczu z Puszczą Niepołomice:





Motor Lublin na meczu z GKS-em Katowice:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Jagiellonia Białystok na meczu z Backą Topolą:





Backa Topola na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Ruch Chorzów na meczu z Wisłą Kraków:





























Wisła Kraków na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:





Unia Oświęcim na meczu z Cracovią: