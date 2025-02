Mustafajew odszedł z Legii

W lipcu 2023 roku Mustafajew doznał bardzo poważnej kontuzji w sparingu Legii II z Leicester City U-23. Rosjanin poważnie uszkodził więzadło krzyżowe, które wymagało leczenia operacyjnego. Ponad rok przechodził żmudną rehabilitację. Do dziś nie zagrał w żadnym oficjalnym meczu po urazie. Podczas pobytu w Warszawie nie zdążył także zadebiutować w pierwszej drużynie.

Ding - 16 minut temu, *.chello.pl A miał być tak wspaniały, że... aż jego brat zaczął mi kiedyś z tego powodu ubliżać na IG🤣🤣🤣 odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Szkoda, myślałem ostatnio o nim i zastanawialem co sie z nim dzieje. Chłopak z Targówka, kontuzja widać zatrzymała kariere. Powodzenia, niech sie odbuduje i wraca odpowiedz

Ryba - 37 minut temu, *.chello.pl Ma chlop papiery na grajka jeszcze bedziemy za nim plakac zobaczycie wielcy znawcy pilki !!! odpowiedz

LG - 1 godzinę temu, *.. A kto zapłacił za jego leczenie? Gość przyszedł, doznał kontuzji, wyleczyl się i odszedł. odpowiedz

Mateusz z Gór - 32 minuty temu, *.orange.pl @LG: Bo tak działa profesjonalny klub piłkarski. Powinieneś się cieszyć, że piłkarze Legii otoczeni są fachową opieką. odpowiedz

chrisSiekierki - 12 minut temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Cieszy mnie ta opieka nad zawodnikami ale wkurza mnie brak lojalności. Czemu nie odszedł zaraz po kontuzji tylko po jej wyleczeniu ? odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.telenet.be Kolejny transfer na duży plus. Nasz klub serio umie w transfery. odpowiedz

Dossa Junior - 1 godzinę temu, *.autocom.pl były nadzieje jak przychodził odpowiedz

Roc - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W końcu wzmocnienie! odpowiedz

