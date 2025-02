Molde FK - co zmieniło się przez rok?

Sobota, 22 lutego 2025 r. 11:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj mija dokładnie rok, od kiedy Legia przegrała przy Łazienkowskiej z Molde FK 0-3 i odpadła z rozgrywek Ligi Konferencji Europy na etapie 1/16 finału. Porażka była o tyle bolesna, że szanse miały być wyrównane, a tymczasem norweska drużyna dała "Wojskowym" solidną lekcję. Los po roku daje stołecznemu zespołowi szansę na zmazanie win i sprawdzenie, czy praca domowa została odrobiona. Co przez ten czas zmieniło się w Molde?