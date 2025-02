Kos sędzią meczu ze Śląskiem

Damian Kos z Wejherowa został wyznaczony do sędziowania meczu 23. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Piotr Urban, natomiast w wozie VAR zasiądą Jarosław Przybył i Paweł Sokolnicki. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 2 marca o godzinie 14:45.

Auror - 41 minut temu, *.orange.pl Śląsk klepniemy 3-0 odpowiedz

Mioduski rak Legii - 48 minut temu, *.vectranet.pl Frankowska wraca na pełnej..... odpowiedz

Grigol - 1 godzinę temu, *.134.6 Po dzisiejszej sraczce w mediach i nie tylko, odnośnie rzekomych karnych, każda sporna sytuacja w niedziele będzie na korzyść Śląska. Sędzia nie da rady presji, "piłkarski Smoleńsk" itp itd odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl Frankowski powraca do eklapy😂 odpowiedz

Matigol - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zaglębie-Piast - sędziuje naj....ze znakiem drogowym pod pachą, Frankowski :) A podobno dostał dożywotnią dyskwalifikację jeśli chodzi o polską ligę. Kabaretu c.d. odpowiedz

Domin - 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com A kto na varze? odpowiedz

Mioduski rak Legii - 46 minut temu, *.vectranet.pl @Domin: Przybył odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Sędzia z takiej powiatowej osady jak Wejcherowo powinien sędziować co najwyżej jadze, motorowi albo innym zespołom z tak zwanego z głębokiego terenu. Chłopina jeszcze się zagubi w wielkim mieście i nie dotrze na stadion o czasie 😁 odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to pograne... odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Widać że ten słaby sędzia z Białegostoku kuzma tydzień temu tragicznie sędziował mecz w Radomiu a teraz pilnuje kolejnych bezpośrednich rywali białej Białystok 😊 . końcówka rządów prezesa Kuleszy więc wszystko jasne jak w piłkarskim pokerze biała Białystok ma zostać mistrzem 😁 odpowiedz

Polonista (ale nie z Konfidenckiej) - 2 godziny temu, *.orange.pl No, to pograne... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z Gdańska, przecież, to przyjaciel Wiosny 🙃 odpowiedz

Krzeszczu 3.0 - 2 godziny temu, *.98.65 No to pograne odpowiedz

