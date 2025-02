Łyżwiarstwo

Brąz Marka Kani w PŚ w Tomaszowie Maz.

Niedziela, 23 lutego 2025 r. 19:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Tomaszowie Mazowieckim odbyły się piąte w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w których brał udział panczenista Legii, Marek Kania. Nasz zawodnik w piątkowym wyścigu Dywizji A na 500 metrów zajął 10. miejsce z wynikiem 35.00 sekundy. W sobotę po raz pierwszy w tym sezonie wystartował w dywizji A na dystansie 1000 metrów i zaprezentował się świetnie - zajął siódme miejsce z czasem 1:09.51 min., co dało mu 36 punktów do klasyfikacji generalnej PŚ i awans na pozycję 19. w "generalce" (113 pkt.).



W niedzielę Marek Kania wywalczył na 500 metrów brązowy medal z czasem 34.76 sekundy. Zwyciężył Kazach, Yevgeniy Koshkin (34.52s). W klasyfikacji generalnej legionista jest czwarty z wynikiem 330 pkt. Do końca sezonu zostały dwa starty. Strata do trzeciego, Japończyka Tatsuyi Shinhamy wynoszą 27 punktów. Niedzielny start legionisty można obejrzeć TUTAJ. Ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata odbędą się w kolejny weekend w Heerenveen.



- Bieg się udał, wyszło tak jak chciałem. Szkoda falstartu, bo może trochę szybciej mogło być. Ale z czasu jestem zadowolony i z miejsca tym bardziej. Czasami ryzykuje się na pierwszym starcie, szczególnie, kiedy jedzie się z jednym z szybszych zawodników na pierwszych stu metrach. Bo jeżeli bym się wstrzelił, to 0,1s szybciej na starcie to wtedy byłby jeszcze lepszy medal. Widząc ostatnią parę, dawałem sobie czwarte miejsce, albo nawet piąte. Chyba pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się pokonać Jordana Stolza. Gość w tym sezonie dominuje cały czas. Jestem bardzo zadowolony, że mam ten medal - powiedział Marek Kania.



Wyniki 500m, piątek:

1. Jordan Stolz (USA) 34.49s

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.73s

3. Jun-Ho Kim (Korea) 34.77s

4. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34.81s

5. Sebastian Diniz (Holandia) 34.82s

6. Wataru Morishige (Japonia) 34.87s

7. Damian Żurek (Polska) 34.95s

8. Cooper Mcleod (USA) 34.97s

9. Marten Liiv (Estonia) 34.97s

10. Marek Kania 35.00s



Wyniki 1000m dywizji A:

1. Jordan Stolz (USA) 1:08.42 min.

2. Kjeld Nuis (Holandia) 1:08.78 min.

3. Zhongyan Ning (Chiny) 1:08.84 min.

4. Cooper Mcleod (USA) 1:08.85 min.

5. Joep Wennemars (Holandia) 1:09.21 min.

6. Damian Żurek (Polska) 1:09.31 min.

7. Marek Kania (Polska) 1:09.51 min.

8. Ryota Kojima (Japonia) 1:09.63 min.

9. Laurent Dubreuil (Kanada) 1:09.69 min.

10. Marten Liiv(Estonia) 1:09.71 min.



Wyniki 500m, niedziela:

1. Yevgeniy Koshkin (Kazachstan) 34.52s

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.70s

3. Marek Kania 34.76s

4. Wataru Morishige (Japonia) 34.81s

5. Jordan Stolz (USA) 34.84s

6. Jun-Ho Kim (Korea) 34.88s

7. Cooper Mcleod (USA) 34.91s

8. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34.94s

9. Sebastian Diniz (Holandia)34.94s

10. Tingyu Gao (Chiny) 34.96s



Klasyfikacja generalna PŚ na 500m (po dziewięciu wyścigach):

1. Jordan Stolz (USA) 514 pkt.

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 384 pkt.

3. Tatsuya Shinhama (Japonia) 357 pkt.

4. Marek Kania 330 pkt.

5. Jenning De Boo (Holandia) 321 pkt.

6. Cooper Mcleod (USA) 321 pkt.

7. Damian Żurek (Polska) 308 pkt.

8. Wataru Morihsige (Japonia) 304 pkt.

9. Sebastian Diniz (Holandia) 292 pkt.

10. Marten Liiv (Estonia) 288 pkt.