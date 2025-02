Ze Śląskiem bez Feio i Ziółkowskiego

Sobota, 22 lutego 2025 r. 21:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 70. minucie meczu z Radomiakiem Radom żółtą kartką za faul ukarany został Jan Ziółkowski. Było to czwarte tego typu napomnienie młodego obrońcy w obecnym sezonie, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w spotkaniu 23. kolejki Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław.









Ziółkowski nie może meczu z Radomiakiem zaliczyć do udanych - popełnił błędy przy dwóch golach dla przeciwników.



Dziesięć minut później żółtą kartką za rzucenie w zawodnika Radomiaka piłką ukarany został trener Legii, Goncalo Feio. Portugalczyk otrzymał napomnienie również tuż przed końcem pierwszej połowy, co oznaczało czerwoną kartkę i wyrzucenie szkoleniowca na trybuny. Było to kolejno 7. i 8. napomnienie dla trenera stołecznej drużyny w tym sezonie, więc on również nie będzie mógł wziąć udziału w najbliższym ligowym spotkaniu ze Śląskiem Wrocław.