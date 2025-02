Analiza

Punkty po meczu z Radomiakiem Radom

Niedziela, 23 lutego 2025 r. 14:11 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Puszcza to był wypadek przy pracy; pressing; karuzela, karuzela; może złapię, może nie; jakość; debiut Szkurina - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa z Radomiakiem Radom, w którym legioniści przegrali 1-3.



1. Puszcza to był wypadek przy pracy

Wychodzi na to, że wygrana z Puszczą Niepołomice była tylko wypadkiem przy pracy (i mam tu na myśli tylko 3 punkty, a nie grę Legii), a rzeczywista forma zawodników trenera Feio to ta z meczów z Piastem Gliwice czy teraz z Radomiakiem Radom.