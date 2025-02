Podcast Legioniści Na Fali (odc. 6): Kompromitacja

Po meczu w Radomiu na usta ciśnie się tylko jedno słowo – kompromitacja. W szóstym odcinku naszego podcastu analizujemy występ "Wojskowych" przeciwko Radomiakowi, zastanawiamy się, kto obecnie decyduje o sprawach sportowych w klubie i czy ta kadra jest naprawdę aż tak słaba, by przegrywać z niżej notowanymi drużynami. Czy Goncalo Feio jest odpowiedzialnym szkoleniowcem? O tym rozmawiają Kamil Dumała, Wojciech Dobrzyński i Mikołaj Ciura. Przygotowaliśmy także pierwszy koszykarski "wsad" w podcaście. Marcin Bodziachowski i Paweł Krawczyński przyglądają się przedsezonowej rewolucji, analizują bieżący sezon, oceniają nowego dyrektora, skład i zmianę trenera w "Zielonych Kanonierach". Kompromitacja Hat trick Vladana Wykartkowany Feio Odpowiedzialność Koszykarska rewolucja

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.