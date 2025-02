Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 23 lutego 2025 r. 17:20 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 5-0 Widzew Łódź. W meczu drużyn U17 (rocznik 2008 i mł.) Legia pokonała na wyjeździe 2-1 Lecha Poznań. Zespól U16 pokonał Śląsk Wrocław 4-1, a Legia U14 wygrała we Wrocławiu 5-0.



Legia U15 wygrała ze Slovanem Bratysława 7-1, a gracze z rocznika 2013 mieli z kolei z graczami z Bratysławy znacznie cięższą przeprawę. Legia U13 zagrała z Żuri Olsztyn. Drużyna LSS U13 zaprezentowała się z dobrej strony we pojedynku z Huraganem Wołomin. Więcej informacji wkrótce.





Sparing U19 (2006/7 i mł.): Legia U19 5-0 Widzew Łodź 06/7

Gole:

1-0 12 min. Samuel Kovacik (as. Igor Busz)

2-0 44 min. Tomasz Rojkowski (as. Mikołaj Kotarba)

3-0 55 min. Igor Busz (as. Tomasz Rojkowski)

4-0 77 min. Tomasz Rojkowski (as. Stanisław Kubiak)

5-0 84 min. Aleksander Wyganowski b.a.



Strzały (celne): Legia 16 (9) - Widzew 12 (5)



Lech Poznań U17 1-2 (1-1) Legia U17

Gole:

0-1 19 min. Ksawery Jeżewski (rzut karny)

1-1 34 min.

1-2 54 min. Ksawery Jeżewski (rzut karny)



Śląsk Wrocław 09 1-4 (1-2) Legia U16

Gole:

1-0 10 min.

1-1 26 min. Oskar Maj (as. Oliwier Pławiński)

1-2 40 min. Wiktor Zugaj b.a.

1-3 59 min. Vu Hoang Nguyen b.a.

1-4 72 min. Igor Brzezinski b.a.



Legia U15 7-1 (3-0) Slovan Bratysława 10

Gole:

1-0 13 min. Aleks Rzepkowski (as. Adrian Pućka)

2-0 21 min. Adrian Pućka (as. Filip Kwiecień)

3-0 25 min. Adrian Pućka (as. Dawid Rodak)

4-0 60 min. Dawid Rodak(b.a. po strzale Leśniaka)

5-0 68 min. Tymoteusz Leśniak b.a.

6-0 70 min. Tymoteusz Leśniak

7-0 83 min. Antoni Błoński (as. Adrian Pućka)

7-1 90 min.



Strzały (40-90'): Legia 27(17) - Slovan 6(2)



Śląsk Wrocław 11 0-5 (0-4) Legia U14

Gole:

0-1 2 min. Karol Konieczny

0-2 8 min. Marcin Kośmiński (as. Kacper Kwiatkowski)

0-3 16 min. Jan Kaczorowski (as. Karol Konieczny)

0-4 21 min. Karol Konieczny (as. Kacper Kwiatkowski)

0-5 63 min. Fryderyk Paprocki (as. Bartosz Gawryś)



Legia U13 - Żuri Olsztyn 2012



Strzały: Legia 23(14) - Żuri 8(5)



Sparing: Huragan Wołomin 2011/12 3-4 (3-4) Legia LSS U13



Legia U12 - Slovan Bratysława 13



Strzały: Legia 18(11) - Slovan 18(13)



Legia U11 - Chemik Bydgoszcz 14



Legia: Maciej Wierzbicki - Julian Kusak, Aleksander Kukla, Bronisław Partyka, Sebastian Borowski, Charyton Sokal, Kacpr Rainka, Jan Golański, Franek Niezgoda, Jan Kordek, Aleks Nowak, Kacper Saczewski

Trener: Maciej Auguściński