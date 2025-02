Oznacza to, że ostatecznie Kacper Tobiasz nie zostanie wypożyczony i będzie zmiennikiem Vladana Kovacevicia. Kobylak stracił miejsce w składzie po tym, jak popełnił poważny błąd, po którym Legia Warszawa straciła bramkę w zremisowanym meczu z Koroną Kielce.

Gabriel Kobylak przejdzie w poniedziałek zabieg czyszczenia łąkotki – poinformował trener Legii, Goncalo Feio na antenie C+ Sport.

Poniedziałek, 24 lutego 2025 r. 09:54 Redakcja, źródło: C+ Sport / Legionisci.com

Marcin - 16 minut temu, *.inetia.pl A co z Marcelem? Nadaje się do czegoś czy tylko do tarcia chrzanu? odpowiedz

JP - 19 minut temu, *.orange.pl Ludzie ogarnijcie się, niedawno wieszaliście psy na Miszcie, a on teraz robi furorę w Porugalii odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.chello.pl Feio i jego dzikie historie. “SZALONY AMATOR” odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gdyby nie te poważne błędy bramkarzy w tym sezonie, to pomimo słabej gry bylibyśmy liderem. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 A czy po tym zabiegu będzie leoszym bramkarzem?? odpowiedz

max - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl @majusL@legionista.com: po co? mamy 2 super zmienników odpowiedz

Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl @majusL@legionista.com: Tak. odpowiedz

