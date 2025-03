23. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (35)

Kamień - 02.03.2025 / 04:52, *.chello.pl no i wychodzi zmiana czasów... same płaczki, nosy w smartfonach... Kiedyś chodziło się na Legię, jeździło bez względu na wyniki, o mistrzostwie nawet się nie marzyło. Ciekawe ilu z Was by pojechało na wyjazd bez specjali, obstawy psów, a wiedzę o pociągach czerpało się z rozkładu jazdy na dworcu, a godzinę meczu z Przeglądu Sportowego. Żałosne pokolenie i to chyba kolejne... odpowiedz

Olomanolo - 02.03.2025 / 09:15, *.32.67 @Kamień: 100% racji i każdy znał rozkład jazdy na pamięć niektórzy nawet dogodne przesiadki - ale to były lat 90 później to tylko ....ehhh. Pozdrawiam odpowiedz

xxx - 02.03.2025 / 10:05, *.orange.pl @Kamień: wydaje mi się, że za dużo wymagasz - jestem od 94 i nie pamiętam sezonu, żebyśmy przed jego rozpoczęciem nie byli w gronie faworytów do MP, a to już 31 lat :) Z drugiej strony, nie pamiętam ni cholery ,,sezonu idealnego", żeby w którymś momencie nie było wkur****** (to co mógłbym podciągnąć to ew. drugie MP Janasa (ale też się człowiek wkurzył po drodze na Hajduka), a z nowszych MP Vuko, nie pamiętam już do końca jak to było z Okuką, ale chyba wtedy tylko wiosna była wypasiona, Michniewicza sezon MP byłby blisko gdyby nie to, że przejął w trakcie sezonu, Jabłońskiego gdyby nie przegrał MP (i to ,,gdyby" nie 2-3 to byłby sezon idealny według mnie). Także podsumowując - na wyniki to na nas nie ma co ,,jeździć" bo my od 30 lat max gramy dobre kilka miesięcy ;) Podsumowując - kibicowanie Legii to nawet w sezonach mistrzowskich nie jest bułka z masłem ;) odpowiedz

Peter - 02.03.2025 / 10:19, *.vectranet.pl @Kamień: Ech, tak było... odpowiedz

Dykta - 23 godziny temu, *.61.99 @Kamień: ok boomer odpowiedz

Legiifan - 22 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Kamień: Ale co Cię dziwi? Dzisiaj znasz rozkład jazdy na pamięć, jedziesz na dworzec sprawdzić, czy sprawdzasz w telefonie? Takie czasy i tyle, sam w nich żyjesz i korzystasz. O u kiedyś to nie było a teraz jest… mój brat też był kiedyś hardkorem bo po chleb w wigilię stał pół dnia w kolejce. Dzisiaj lamusy kupują kiedy chcą. odpowiedz

Egon - 22 godziny temu, *.waw.pl @Kamień:



I ten równomierny stukot pociągu taki klimatyczny. odpowiedz

Maverick - 01.03.2025 / 21:07, *.play-internet.pl Trudno.Lech będzie mistrzem.Jaga wicemistrzem a raków oraz Legia będą grać w LKE.Jesli taka 4ka grała by w pucharach w przyszłym sezonie to nasze zespoły mogą uzbierać sporo punktów do rankingu.Obecna czwórka to na dzień dzisiejszy najlepsze zestawienie na puchary po to aby w przyszłości nasza liga szła do góry.Skoro Norwegowie którzy nie mają silnej ligi a zajmują w Europie 13 miejsce to polska także powinna iść w górę zwlasZcza że ma potencjał w zespołach które na pewno są mocniejsze od zespołów norweskich mimo że Jaga dała ciała z Bodo. odpowiedz

Jarek - 01.03.2025 / 21:20, *.19.144 @Maverick: Lech do Wielkanocy ma majstra i tyle w tym temacie. Jeśli wylosujemy Pogon bądź Ruch to mamy po Pucharze. Myślę, ze finał Ruch Pogon i rekord na pierwszym godowym meczu 60 tyś. na Narodowym. odpowiedz

Oby nie wronki - 01.03.2025 / 22:28, *.play-internet.pl @Maverick: Raków będzie mistrzem odpowiedz

Hiszpan - 01.03.2025 / 22:41, *.telnaptelecom.pl @Maverick: Raków wygra ligę. Druga Jagielonia a Łach 3. odpowiedz

Egon - 02.03.2025 / 08:54, *.waw.pl @Maverick:



Jagiellonia siadła w drugiej połowie meczu z Cracovią oraz z nami.

Zobaczymy, jak będzie dalej, ale, jeżeli zaczną się sypać kondycyjnie, to szybko mogą polecieć w tabeli. odpowiedz

Znawca - 14 godzin temu, *.interkam.pl @Egon: masz rację,w drugiej połowie z nami nie byli już sobą jak w pierwszej połowie.Jednak dwa mecze z Backą dały im w kość.Dziś przy odrobinie pecha mogli zremisować! Wygląda na to że Poznań lub Częstochowa pójdą na mistrza. Jaga nie da rady fizycznie. odpowiedz

Adaś - 01.03.2025 / 20:31, *.centertel.pl nie pomogła pogoń ale logika ekstraklasy 5 zwycięswtw z rzedu + brak porażki u siebie jak się mogło skończyć😐 odpowiedz

hajdukL - 02.03.2025 / 01:58, *.orange.pl @Adaś:

Komentarz perła. odpowiedz

Martinez76 - 01.03.2025 / 20:20, *.t-mobile.pl 11 punktów straty do Amiki. A te patałachy nadal będą nam wmawiać, że grają o Mistrza Polski?

4 punkty w 4 meczach wiosną. Tak źle ostatni raz było, oj nie pamiętam kiedy.

W zasadzie ligę można już odpuścić. Cele na ten sezon to zdobycie PP i pokonanie co najmniej Molde w LKE.

Jedno jest jednak już teraz pewne. Dopóki Mioduski et consortes rządzą w Legii, to nie ma mowy o Mistrzostwie Polski. Już mieliśmy Jozaka, popularnego "Klafa", Sa Pinto. To się nie trzyma kupy i trzymać się nie będzie. Jak się nie potrafi czegoś robić, to można zatrudnić do pomocy kogoś, kto potrafi. Loczek nie umie nawet tego. A dla Legii to okres Wielkiej Smuty i straconych nadziei.

Sprzedaj pan już ten klub. To nie skarbonka... odpowiedz

Mateusz z Gór - 01.03.2025 / 21:01, *.orange.pl @Martinez76: I mówisz to po meczu innej drużyny. Tak się ostatnio co poniektórzy oglądają na inne zespoły, że zastanawia mnie komu kibicują. I jeszcze ta gadka - Legia nie wygra jakiegoś meczu, płacz że nie będzie mistrza, jakiś rywal wygra mecz też płacz, że nie będzie mistrza! I tak od kilkunastu kolejek. Ty, podobnie jak niektórzy myślący w ten sposób koledzy możesz się już poddać. Możesz się poddawać co tydzień i płakać dalej. Na szczęście ważne jest tylko to, że nasi piłkarze będą walczyć do końca. Tylko to się liczy, a nie fakt, że rywal wygrał mecz. odpowiedz

Martinez76 - 01.03.2025 / 23:31, *.t-mobile.pl @Mateusz z Gór: A Ty możesz wierzyć w cuda i Kaszpirowskiego. Z czym do ludzi?! Lech wygrał na wyjeździe z Pogonią. Nawet jak się jeszcze kilka razy potknie, to może Raków zostanie Mistrzem. Ale przypomnę Ci, że drużyna magika Fejo punktuje z mocą 1 punktu na mecz. Tak, że nie spadną, ale na puchary tez nie ma co liczyć. Nie zawsze trafi się Marciniak na VAR.

Ech, szkoda strzępić ryja. odpowiedz

Mateusz z Gór - 23 godziny temu, *.orange.pl @Martinez76: Tak jak powiedziałem, Ty kibicu możesz sobie odpuścić ligę, bo jakiś klub wygrał swój mecz. Na szczęście piłkarze Legii będą grać do końca dla prawdziwych fanów. Skoro już przegrali, skoro nie warto się starać, skoro mają dopuścić to po co będziesz im kibicował. Włącz sobie jakiś serial i wróć w nowym sezonie pokibicować do czasu aż uznasz, że to już czas żeby znowu odpuścić. odpowiedz

wisla - 01.03.2025 / 19:55, *.vectranet.pl lech mistrzem polski 2025 odpowiedz

(L)eming - 01.03.2025 / 11:17, *.vectranet.pl Dobrze jakby w tabeli został status quo pomiędzy (L) a Pogonią. W przypadku wylosowania Pogoni w PP to gramy u siebie. odpowiedz

(L)eming - 01.03.2025 / 18:39, *.vectranet.pl @(L)eming: sprostowanie jest mecz i rewanż odpowiedz

Kamień - 02.03.2025 / 04:47, *.chello.pl @(L)eming: po pierwsze już nie prostuj :) po drugie liczy się losowanie, nie zastanowiło Cię dlaczego graliśmy z Jagą u siebie? odpowiedz

(L)eming - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Kamień: co tu się zastanawiać. Gospodarzem te z par, które są niżej w tabeli/ grają w niższej lidze. Proste. odpowiedz

CZELCHAKA - 01.03.2025 / 10:05, *.play-internet.pl dzięki mioduskiemu jesteśmy ligowym średniakiem odpowiedz

Wołomin NR - 28.02.2025 / 22:39, *.centertel.pl Czy lepsze życie jest w zasięgu ręki, w czasach niepokoju i w czasach udręki?! odpowiedz

hajdukL - 02.03.2025 / 01:52, *.orange.pl @Wołomin NR:

"Bądź czujny, cały czas, cały czas i odrzuć na bok niepotrzebne lęki" odpowiedz

Antek - 28.02.2025 / 15:29, *.. Trener Legi to chodzacy obciach odpowiedz

Marko - 28.02.2025 / 21:12, *.tpnet.pl @Antek: wypowiadasz się jako kibic kogo - bo boję się spytac odpowiedz

bum - 01.03.2025 / 06:07, *.virginm.net @Marko: A co to za różnica jako kibic kogo kolega się wypowiada??

Przecież żeby stwierdzić, że Faja jest niezrównoważony psychicznie i przynosi wstyd Legii, to można być nawet być nawet błazenkiem z jakieś rady kolorowej czy żółwiem z Galapagos.

Typ (faja) jest ostatnim debilem. Jest psem mioduskiego i za pieniądze od niego będzie robił z siebie klauna i gadał najgorsze głupoty. Oby tylko móc tam być i budować karierę. Legia jest ma kolanach a faja jest dobitnym przykładem jak mioduskim dobiera sobie klakierów. odpowiedz

Marko - 01.03.2025 / 12:44, *.tpnet.pl @bum: A kto według Ciebie nie był Fają - nie mów że Czerczesow, kt ory szybko na s opuścił odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 28.02.2025 / 11:51, *.t-mobile.pl Oj, następna kolejka cudów😜 odpowiedz

Urs72 - 28.02.2025 / 12:25, *.t-mobile.pl @PiotrŻo(L)iborz: Lechia ,GKS , Pogoń niech pokażą jaja w tej kolejce bo o Śląsku to raczej nie ma co wymagac odpowiedz

Ka(L)afior - 28.02.2025 / 09:38, *.217.105 Opi...imi malinowe nosy minimum trójką. MOCNO LEGIA! odpowiedz

TomTom1916 - 28.02.2025 / 23:55, *.t-mobile.pl @Ka(L)afior: Piłeś nie pisz odpowiedz

