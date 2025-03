Futsal

Red Devils Chojnice 1-4 Legia Warszawa

Niedziela, 2 marca 2025 r. 19:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 24. kolejki futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem Red Devils Chojnice 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają w Warszawie, gdzie 15 marca o godz. 17 podejmą Eurobus Przemyśl.









Już na początku spotkania zawodnicy Legii mieli szansę na gola po dośrodkowaniu z lewej strony. Kolejne minuty jednak nie przyniosły klarownych sytuacji. Niestety, w jednej z akcji Rui Pinto doznał urazu i musiał opuścić parkiet. W 11. minucie bramkarz dobrze poradził sobie ze strzałem Michała Klausa. Minutę później gospodarze oddali pierwsze uderzenie w tym spotkaniu. Minęła chwila, a swoich sił próbował Andrij Jeliszew. W 14. minucie bramkę zdobył Andre Luiz.



W 21. minucie wyrównującą bramkę zdobył Jefferson Rocha. Legioniści po raz kolejny zanotowali stratę, rywale wyszli z kontrą, zakończoną trafieniem. Legioniści mocno przeważali, stwarzali sytuacje, ale zdecydowanie szwankowało wykończenie. W 28. minucie Jefferson popełnił błąd w rozegraniu, Andre Luiz odebrał piłkę, zagrał do Żmijewskiego, który pokonał bramkarza. W 29. minucie Michał Klaus huknął na bramkę, nie dając szans rywalom i podwyższając prowadzenie na 3-1. W 31. minucie trzecią w tym meczu asystę zanotował Andre Luiz, który świetnie zagrał do Victora Delgado, a ten uderzeniem pod poprzeczkę wpisał się na listę strzelców.



Ostatnie 8 minut zawodnicy z Chojnic rozgrywali z lotnym bramkarzem, ale niewiele to pomogło.



Red Devils Chojnice 1-4 (0-1) Legia Warszawa

0-1 - 14' Andre Luiz

1-1 - 21' Jefferson Rocha

1-2 - 28' Jarosław Żmijewskij

1-3 - 29' Michał Klaus

1-4 - 31' Victor Delgado



Red Devils: 77. Pawło Puczka, 11. Ołeh Nehela, 15. Witalij Kołesnik, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Andrij Jeliszew

rezerwa: 24. Kacper Trzebiński, 82. Sebastian Kartuszyński, 2. Janis Pastars, 3. Joachim Kowalski, 14. Patryk Laskowski, 16. Jefferson Rocha, 17. Guldi Kokoladze, 55. Piotr Kręcki, 71. Damian Słota



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Michał Klaus, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado

rezerwa: 88. Adam Świątkowski, 7. Andre Luiz, 8. Denis Lifanow, 10. Rui Pinto, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



żółte kartki: Kartuszyński



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal