Legia Warszawa 56-70 Czarni Słupsk

Mecz rozpoczął się od celnego rzutu za trzy byłego rozgrywającego Legii Lorena Jacksona, a po chwili kolejne dwa punkty dołożył Alex Stein. Czarni uzyskali kilkupunktową przewagę, również dzięki nieskuteczności legionistów - dwukrotnie spod własnego kosza spudłował Aleksa Radanov. Straty zmniejszył „trójką” Ojars Silins, ale szybko tym samym odpowiedział Jackson. Przy prowadzeniu gości 12:5 trener Legii Heiko Rannula poprosił o czas. Po przerwie swój firmowy rzut z dystansu wykonał Andrzej Pluta, ale Legia pozwalała rywalom na bardzo wiele pod własnym koszem. Kapitalnie prezentował się przede wszystkim Stein, raz za razem nękający Legię celnymi rzutami z dystansu. Po pierwszej kwarcie przewaga gości wynosiła 12 punktów. fot. Maciek Gronau Druga część rozpoczęła się od świetnego podania Kamerona McGusty’ego do Mate Vucicia i punktów Chorwata, ale szybko odpowiedział Jackson. W pierwszych minutach tej kwarty oba zespoły raziły nieskutecznością. Legia delikatnie odrobiła straty, dlatego przy wyniku 20:27 to szkoleniowiec gości Roberts Stelmahers wziął przerwę na żądanie. Po niej legioniści mozolnie odrabiali punkt po punkcie, ale końcówka znów należała do Czarnych. Na uwagę w tym fragmencie gry zasłużyły z pewnością pierwsze punkty debiutującego w Legii Keifera Sykesa. Do przerwy Zieloni Kanonierzy przegrywali różnicą 9. punktów. Druga połowa rozpoczęła się od punktów dla gości Mateusza Dziemby i dwóch „pudeł” zza łuku Silinsa. Legioniści w dalszym ciągu mieli ogromny problem z celnością. W ekipie gospodarzy z pewnością brakowało kontuzjowanego Michała Kolendy, nie wyjaśniało to jednak aż tak dużych problemów w ofensywie. Po niespełna trzech minutach trzeciej kwarty trener Rannula znów poprosił o czas. Na niewiele się to zdało, gdyż przewaga Czarnych rosła i w kulminacyjnym momencie wynosiła już 15 punktów. Bardzo słabo dysponowany był McGusty, choć w zasadzie to samo można by napisać o każdym z graczy, biorąc pod uwagę rażącą nieskuteczność. Trener Rannula wykorzystał w trzeciej kwarcie doe przerwy na żądanie, próbując ratować sytuację. Przed decydującą częścią gry Legia miała do odrobienia aż 20 punktów. Do końca meczu cud już się nie zdarzył. Czarni grali bez obciążenia psychicznego i całkowicie zasłużenie zwyciężyli. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają na wyjeździe w piątek o godz. 17.30 ze Spójnią Stargard. PLK: Legia Warszawa 56-70 Energa Icon Sea Czarni Słupsk Kwarty: 12-24, 15-12, 7-18, 22-16 Legia Warszawa

W meczu 20. kolejki PLK rozegranym w Hali Bemowo koszykarze Legii Warszawa przegrali z Czarnymi Słupsk 56-70. Legioniści zagrali bez Michała Kolendy (lekki uraz), za to w barwach Legii zadebiutował nowy rozgrywający - Keifer Sykes, który zdobył 7 punktów i 2 asysty w ciągu 19:46 min. W czwartej kwarcie, przy prowadzeniu słupszczan +18, miała miejsce awaria zegarów (włącznie z zegarem czasu), której nie udało się już usunąć. Ale trener gości wyraził zgodę na kontynuowanie meczu w takich warunkach - informacji o czasie pozostałym do końca akcji nie był w stanie podawać nawet spiker, bowiem nagłośnienie również zostało wyłączone. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 14 marca ze Spójnią w Stargardzie.

p10 - 26 minut temu, *.orange.pl Kolenda się tłumaczy, że muszą się uczyć ponad 40 nowych zagrywek, bo wywali większość co było ze Skelinem do kosza. Przez to też mają ciężkie treningi.



Ta argumentacja mimo iż jest zrozumiała to do mnie nie przemawia. Nowe elementy wprowadza się stopniowo. Tutaj potrzeba była głównie przyśpieszenia gry i punktów z szybkiego ataku po kontrze. odpowiedz

Ugarte - 44 minuty temu, *.chello.pl chyba nie spadną w tym sezonie; bo raczej play-ff to nie dla Legii z taką grą odpowiedz

lopezzz - 52 minuty temu, *.net.pl Nasprowadzali szrot - To samo dzieje się w piłce nożnej i to samo w koszykówce...Co za dno. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl a kolejna sprawa jesli nie zostawiono ani holmana ani vitala ani cowelsa to juz tego jacksona mozna bylo zostawic. To niech sie teraz babraja z rozgrywajacymi jak nie zostawili ;)) odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dlaczego tak kiepsko to wygląda?

Otóż za nowego Trenera rozpoczęły się treningi, których intensywność zaskoczyła nawet ,,nastarszych górali,,.

I wszyscy w tym momencie mają zmęczone nogi, a jak wiadomo taka noga zdecydowanie rożni się od nogi wypoczętej (porządnie wytrenowanej).

Pozostaje zadać pytanie - jak wyglądały zajęcia za poprzedniego trenera?

Potrzeba czasu, żeby wszystko zaczęło grać i buczeć.

Ale jedno jest pozytywne - mamy dobrego Trenera, który wreszcie ma warsztat i bez zastanowienia wprowadzą swoje zasady.

A jak się komuś nie podoba....

No cóż, jeżeli okaże się, że któryś z zawodników czegoś nie rozumie, albo nie potrafi przyswoić...🤝🖐🏀 odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl pluta to myslalem ze ma dobrych vs zlych meczow pol na pol ale widze ze jednak wiecej zlych niz dobrych. Nie bylem zwolennikiem jego zatrudnienia. Mysle ze to moze byc taki rzezniczak pilkarski i wgl ciezko sie go bedzie pozbyc. Wiec po co bylo go kontraktowac? z polakow mozna bylo zostawic grzeska kaminskiego, wyke a nawet i kulke. Po co nam ten pluta zarzadzie klubu no po co??????



ogladal ktos jak ten nowy rozgrywajacy sie prezentowal??? odpowiedz

huragan1410 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 34 pkt przez 3 kwarty...!!!!!! McGustyego nie winię bo cały sezon ciągnie zespół a jak dzisiaj widzieliśmy, że jak jemu nie idzie to nie mamy innych opcji w ataku. Byłby taką Pluta ale jest strasznie nieregularny. Szanowny dyrektor Cel od początku sezonu nie zabrał głosu więc przychodzi czas na wyjaśnienia. Wyjdz człowieku do ludzi którzy mają Legię w sercu, kupują bilety, gadżety itd i wyjaśnij co się dzieje bo na razie wodać, że jaja zgubiłeś.

Chyba że stosujemy model Pudla czyli zakaz wywiadów tak jak zrobiono teraz z Zielińskim któremu zakazano wywiadu w Cafe Futbol a redaktor Iwanow został wezwany na dywanik do Kudłatego i jego bandy nieudaczników i zapytany dlaczego nie zgłosił się po zgode na wywiad i dlaczego szuka sensacji. Przecież to już nawet śmieszne nie jest! odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Prosba o główne zdjęcie popsutej tablicy. Bo to idealne podsumowanie



Co do meczu przegrac mozna ale nie bez walki na stojaco totalnie. Kameron może nie miec dnia też



Dlaczego nie gramy z kontry szybko jak czarni bardzo wolno wracaja do obrony ? odpowiedz

Viagra - 38 minut temu, *.orange.pl @p10: odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.inetia.pl Wstyd odpowiedz

huragan1410 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tu nie ma nawet co pisać!!! Panowie Jankowski i Cel - CO SIĘ KUR*A DZIEJE ???!!! odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.inetia.pl Mega wstyd, z czym do ludzi… odpowiedz

