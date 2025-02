Pod Lupą LL! - Sergio Barcia

Poniedziałek, 24 lutego 2025 r. 13:42 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Decyzja o wystawieniu piłkarza z Półwyspu Iberyjskiego w pierwszym składzie na sobotni mecz z Radomiakiem mogła zaskakiwać. Nawet w przypadku absencji Kapuadiego, trener Feio miał do wyboru Augustyniaka czy Jędrzejczyka, a więc bardziej doświadczonych i ogranych w Legii zawodników. Barcia, pomimo braku rytmu meczowego, miał dać defensywie Wojskowych odpowiednią jakość.



Sprawdźmy zatem jego dyspozycję w meczu przeciwko Radomiakowi Radom.