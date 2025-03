5-6.03: Rozkład jazdy

W czwartek piłkarze Legii rozegrają pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji w norweskim Molde, gdzie oczywiście wybiera się grupa kibiców z Łazienkowskiej. W środę o 16:00 pierwsze w rundzie wiosenne I-ligowe spotkanie rozegrają Legionistki, które podejmować będą zespół KKP Bydgoszcz. Z kolei w środę o 20:00 w hali na Bemowie, koszykarze Legii zagrają pierwszy mecz 1/4 finału European North Basketball League z rumuńskim Voluntari. Bilety do kupienia TUTAJ , transmisja na Youtube. Rozkład jazdy: 05.03 g. 16:00 Legionistki Warszawa - KKP Bydgoszcz [LTC 6, piłka nożna kobiet, I liga] 05.03 g. 20:00 Legia Warszawa - CSO Voluntari [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 05.03 g. 21:00 PKK 99 Pabianice - Legia II Warszawa [kosz, hala Powiatowa] 06.03 g. 18:45 Molde FK - Legia Warszawa

162 - 4 godziny temu, *.inetia.pl sto sześćdziesiąt dwa sia la la la la, 162 sia la la la la la odpowiedz

