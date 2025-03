7-10.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 7 marca 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piłkarze wyjazdowy mecz z Motorem rozegrają w poniedziałek, a do Lublina legioniści pojadą w komplecie pociągiem specjalnym. W niedzielę zachęcamy do dopingowania koszykarzy Legii, którzy o 13:30 w hali na Bemowie zagrają z Czarnymi Słupsk. Bilety do kupienia TUTAJ, transmisja na Emocje.TV.



Tomasz Bartnik weźmie udział w Mistrzostwach Europy seniorów w strzelectwie sportowym w Osijeku.



Rozkład jazdy:

07.03 g. 19:00 Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg

07.03 g. 20:00 FC Emmen - FC Den Haag

08.03 g. 14:00 GKS Wikielec - Legia II Warszawa

08.03 g. 14:45 Cracovia - Radomiak Radom

08.03 g. 15:00 AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa [kosz]

08.03 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Zagłębie II Lubin

09.03 g. 13:00 UJ Kraków - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga]

09.03 g. 13:30 Legia Warszawa - Czarni Słupsk [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

10.03 g. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa