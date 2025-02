1 marca spotkanie poświęcone Janowi Kowalczykowi

W najbliższą sobotę, 1 marca o godzinie 12:00, w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa przy ul. Agrykola 9 w Warszawie (Łazienki Królewskie), odbędzie się spotkanie poświęcone najwybitniejszemu sportowcowi jeździeckiej sekcji, Ś.P. Janowi Kowalczykowi. Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu "Wybitne postacie polskiego jeździectwa". W programie m.in. zaplanowano przedstawienie życiorysu mistrza olimpijskiego, Jana Kowalczyka, projekcję filmów o Kowalczyku i sekcji jeździeckiej skoków Legii, przedstawienie historii legijnej sekcji i najważniejszych zawodów rozegranych na hipodromie przy ulicy Kozielskiej. W spotkani udział wezmą m.in.: Marek Szewczyk (red. naczelny miesięcznika "Koń Polski"), Marcin Kowalczyk (syn Jana Kowalczyka), Marcin Szczypiorski (były prezes Polskiego Związku Jeździeckiego). Organizatorzy zachęcają do wpisów w księdze pamiątkowej o sekcji jeździeckiej Skoków CWKS Legia. Wstęp wolny.

Mjr Krzyś - 29 minut temu, *.centertel.pl Patriotyczna i Olimpijska Legia Warszawa! Bóg honor Ojczyzna!Hej, hej Ułani malowane Dzieci! Szable w dłoń bolszewika goń, goń, goń!💪 odpowiedz

