Będzie czarter do Molde, zapisy niebawem

Poniedziałek, 24 lutego 2025 r. 15:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

6 marca czeka nas wyjazdowe spotkanie z norweskim Molde FK. SKLW planuje organizację czarteru dla kibiców, by ułatwić dotarcie na ten niezwykle ważny wyjazdowy mecz w europejskich pucharach. Cena za przelot w obie strony, wyniesie 1650 złotych. Powrót planowany będzie bezpośrednio po zakończeniu spotkania - w czwartek wieczorem. Informacje nt. terminu zapisów podamy niebawem.









"Na chwilę zostawiając wszystko inne. Są sprawy ważne i ważniejsze. Wyjazdy wyjazdy w życiu kibica są absolutnie czymś najważniejszym. A wyjazd na 1/8 europejskich pucharów to absolutny priorytet. Od dawna wiadomo, że ten wyjazd na nas czekał. Od dawna można było się nastawiać, że czeka nas prawdopodobnie dalsza wycieczka. WIĘC TERAZ JAZDA!



Wszyscy lecimy do Molde. Każdy kibic Legii powinie stanąć na głowie żeby się tam znaleźć. Wymagamy od innych - super. Wymagajmy też od siebie i zróbmy wszystko aby dalej godnie reprezentować Legię w pucharach. Kombinujemy, działamy i jedziemy. Mamy mieć czyste siemienia i zrobić wszystko to czego wymaga od nas bycie kibice Legii" - apelują Nieznani Sprawcy.