Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią. Pokazują, jak łączyć fronty

Wtorek, 25 lutego 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W środowy późny wieczór Legię Warszawa czeka kolejny "mecz sezonu". Legioniści zmierzą się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. Zwycięstwo w tym meczu będzie bardzo ważne, ale arcytrudne, patrząc jak poukładanym i zgranym zespołem są białostoczanie, którzy, podobnie jak "Wojskowi", nadal łączą grę na trzech frontach. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala Legii.