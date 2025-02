Komentarze (66)

Auror - 28 minut temu, *.centertel.pl Z tymi karnymi za zagrania rękoma, to jakaś porąbana sprawa.

Ale w obie strony.

Jeżeli chodzi o karny Wszołka, to mocno naciągany kontakt ze strony zawodnika Jagiellonii.

A generalnie wynik lepszy, niż gra.

Może się rozkręci z czasem. Ale czasu coraz mniej.

Dziura w siatce była od początku, to pewien symbol obecnej Legii... odpowiedz

Kubik Mokotów - 58 minut temu, *.chello.pl Panowie, gdzie są przeprosini za to co pisaliście? odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl Janek Ziółkowski Man of the Match...przy boku sensownego stopera... odpowiedz

DG - 1 godzinę temu, *.chello.pl Japończyk odpalił odpowiedz

Kozlo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie taka straszna na jaga :) i love LEGIA :) odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Chodyna ma mistrzowskie dosrodkowania🤣🤣🤣 co za kaleka, B klasa a nie Legia!!! odpowiedz

A - 37 minut temu, *.chello.pl @Koczi: Ojedeje najgorszy odpowiedz

MarekL - 1 godzinę temu, *.148.240 Ufff, całe szczęście że sędziowie nam pomogli bo karny ewidentny dla Jagi, a już miałem iść szalik naszej kochanej Legii w kiblu spuścić ze złości, a tu nagle Morishita gol 😄😄😄 odpowiedz

Jose Kante - 36 minut temu, *.inetia.pl @MarekL: Na wstępie: RZUCANIE CZYMKOLWIEK Z TRYBUN W ZAWODNIKÓW TO CAŁKOWITA ŻENADA I WSTYD!!! Skąd była ta wycieczka rzucających? Wracajcie do ziemianek.

No właśnie, pomogli, i to wyraźnie. Ciekawy jestem co powie Faja? Mecz w drugiej połowie naprawdę spoko z obu stron. Niestety, pomimo wygranej Legii, widać że do Jagiellonii daleko...nie dawno nie do pomyślenia. Emocje były, ale dalej to nie jest to. Połowa składu to takie drewno, że szkoda patrzeć, naprawdę, skąd się oni tam wzięli...W skrocie, nie ma czym się jarać. odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mdli mnie jak patrzę na Guala , co ten typ robi jeszcze na placu ??? odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Dośrodkowanie Chodyny bez przeciwnika na aut bramkowy, co za kaleka!!! odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Wszołek nadaje się tylko do Familiady 🤣🤣🤣 odpowiedz

AS - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Koczi: Ojedeje tragedia odpowiedz

Jurand - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Koczi: Ty za to do niczego się nie nadajesz. odpowiedz

TT - 1 godzinę temu, *.chello.pl Vinegre tragedia strata i karny odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szkurin mógł być królem został ujem. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.189.26 Brawo komitet transferowy!Trzeba mieć oko żeby takiego ogóra wypatrzeć! odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl 1,5 miliona euro zwraca się 🤣🤣🤣 odpowiedz

KK - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ziółek brawo odpowiedz

Sidik - 1 godzinę temu, *.proxnet.pl Brawo Janek. Grał paralito patrz i się ucz. Janek chłopaku trzymam kciuki za Ciebie. Mega sympatyczny chłopak :) odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.aster.pl Panowie luzik .. po 45 minutach.... Legia wygrywa meczyk taki jest układ .....Jaga na Łazienkowskiej dziś a Legia w Ekstraklapie .........Brak szacunku dla samych siebie ta Ekstraklapa to jeden wielki wałek ..... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 42 minuty temu, *.plus.pl @Urs72:



Ligę za puchar zagrali kiedyś z Lechią i Pogonią oraz Ruchem (hattrick Piecha przy Ł3) odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Komentatorzy w tv w szalikach legi 🤡 odpowiedz

bie(L)sko - 43 minuty temu, *.vectranet.pl @Antek: A Ty w szaliku łachą poznań odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.189.26 Feio chyba zgodził się na tego Szkurina po to by kudłaty utopił 1,5 bańki €.Ot taki mały psikus na odchodne! odpowiedz

Rybasocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Mioduski i co teraz ?!?! odpowiedz

Maciej - 2 godziny temu, *.box3.network Normalnie powiedziałbym żeby wywalić Feio jeśli dziś odpadną. Ale nie mamy dyrektora sportowego tyle czasu to jakaś kpina. Więc nie mamy rozeznania w trenerach. Zatrudnia byle kogo dlatego zmiany owszem. Ale nie teraz odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.chello.pl Niesamowite, to jest pierwszy mecz w którym ucieszyłem się, że Legia perzgrywa 0:1 odpowiedz

GRANAT - 2 godziny temu, *.. I śpiewamy gdybym jeszcze raz miał urodzić się to bym tobie Darku napchał kieszenie. Faja musi odejść już jutro z nim przegramy wszystko ta drużyna nie ma żadnego pomysłu odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale światełka były mega. odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.centertel.pl Swoją drogą, jezeli przepisy się nie zmienia to nie uznawanie takich bramek zabija cały sens piłki. BTW to co jednak Magiera dokończy sezon ? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.189.26 @Kobo(L)t: Byłby nie lada wyczyn,gdyby spuścił z ligi 2 zespoły w jednym sezonie🤣 odpowiedz

Koczi - 2 godziny temu, *.skyware.pl Legia ligowy średniak przegrywa z mistrzem Polski, dla mnie to nie jest niespodzianka. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dalej Chodźcie na tych szmaciarzy zapełniajcie stadion płaćcie za bilety a oni plują wam w twarz🤣 odpowiedz

Jimi70 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dalej frajerzy kupujcie karnety na to dziadostwo hahaha odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Kontrola nad piłką i całym meczem należy do Jagiellonii. Legioniści tylko się szarpią i nie są w stanie rozegrać piłki. Środek pola to nędza, a Szkurin to ciało obce. odpowiedz

Zaczynamy tracić Puchar Polski - 2 godziny temu, *.165.54 Jeden ......... mało !!!!!!!!!!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl Trzeba przyznać, że ładnie nas rozklepali przy 0:1. A my nie mamy szczęścia (minimalny spalony, słupek...😟). odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Szczęście to trzeba sobie umieć zorganizować. Te wkłady nie potrafią już niczego. odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I wszyscy nie poddawaj lalalalala trenerze Faja I ukochana ambitna drużyna...lala lala. Miłośnicy....pseudo trenera i pseudo działaczy... odpowiedz

talent ale... - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ziółkowski przy stracie pierwszej bramki, chyba odpowiedział wszystkim dlaczego podstawowa para obronców to pankov i kapuadi... krycie na radar we własnej szesnastce to kryminał odpowiedz

Jl - 2 godziny temu, *.chello.pl @talent ale...: kapusto dno ale Ojedele gorszy odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl @talent ale...: odwiń kolego akcję od początku...On tylko rozpaczliwie próbowal interweniować...błąd był trzy zagrania wcześniej... odpowiedz

Kraków 1234 - 2 godziny temu, *.163.164 Po mistrzostwie i też po pucharach .... i wielkie Zero będą mieć odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Radom 2.0 odpowiedz

Woot - 2 godziny temu, *.icpnet.pl To by było na tyle odpowiedz

Borat - 2 godziny temu, *.chello.pl Pozdrawiam Olę z Białego. odpowiedz

Zooo - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie myślcie sobie że lasyk da wygrać Legii😁 odpowiedz

Łuki - 2 godziny temu, *.centertel.pl Hey Legia gooooooL⚽️ odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Jeśli wszyscy widzimy to co się dzieje na zewnątrz ( głównie związanych z panem Feio) to nawet nie chce pomyśleć jakie tam są jaja w środku. Dowodem na to odstawienie Augusta.

Niestety on nie przypomina zawodnika z poprzedniej rundy. Zresztą nie tylko on więc problem jest chyba głębszy. Tak czy inaczej sprawy zaszły za daleko i zmiany są nieodzowne.

Myślę że dzisiaj będzie mimo wszystko ciekawie.

Tylko Legia !!!! odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ........................... Kovačević ...........................

Goncalves ... Jędrzejczyk ... Kapuadi ... Kun

..................... Oyedele ... Kapustka ...................

Gual ...................... Urbański.............. Vinagre

................................. Szkurin .......................

LEGIA Mistrz !💪 odpowiedz

Gang Olsena - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciul z Wynikami porajcujemy się Miodka świetlikami 😂 odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl Ale namieszał składem Faja. On naprawdę się mota jak tampon w ... odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Barnaba: w tak ważnym meczu robi eksperyment z dwoma napastnikami?!🤔 z Gualem i Chodyną to gramy w 9-tkę. odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: A jeden ziomek pisał wczoraj o szansach na trzy trofea. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Barnaba: marzycieli nie brakuje..Ja liczę na ten Puchar Polski.🙂 odpowiedz

Maverick - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Na dzień dzisiejszy niestety ale awans Jaga.

Po tym co pokazuje legia to nie widzę możliwości awansu Warszawskiego zespołu odpowiedz

Uważny - 2 godziny temu, *.247.233 @Maverick: No wszystko ci się popie&$#@liło. Legia zawsze piszemy z dużej L a jaga z małej. A warszawski z małej. odpowiedz

Żyleta - 2 godziny temu, *.aster.pl @Maverick: Ukradli my dla ciebie flagi. odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl CHODYNA i wszystko jasne gramy w 10.... odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.. Buk i Siemieniec dzisiaj przemawiają za wygraną Legii. Będzie zwycięstwo chociaż rozum podpowiada co innego. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl @KIBIC: Najpierw trzeba go mieć 😂😂😂 odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @KIBIC: buk to zawsze przemawia za zarobkiem dla siebie…. odpowiedz

Ty - 4 godziny temu, *.orange.pl 🙂 odpowiedz

TwardzieL - 4 godziny temu, *.99.233 Kiełby w górę I ładujemy wieśniaków z prowincji! odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @TwardzieL: Jak na razie to prowincja nas ładuje na ostro odpowiedz

