Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja TVP Sport. Początek spotkania o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - JAGIELLONIA FORTUNA: 1 1.9 X 3.85 2 3.4

Barnaba - 23 minuty temu, *.orange.pl Ale namieszał składem Faja. On naprawdę się mota jak tampon w ... odpowiedz

Maverick - 36 minut temu, *.play-internet.pl Na dzień dzisiejszy niestety ale awans Jaga.

Po tym co pokazuje legia to nie widzę możliwości awansu Warszawskiego zespołu odpowiedz

Syn Trenera - 41 minut temu, *.play-internet.pl CHODYNA i wszystko jasne gramy w 10.... odpowiedz

KIBIC - 41 minut temu, *.. Buk i Siemieniec dzisiaj przemawiają za wygraną Legii. Będzie zwycięstwo chociaż rozum podpowiada co innego. odpowiedz

Ty - 1 godzinę temu, *.orange.pl 🙂 odpowiedz

TwardzieL - 1 godzinę temu, *.99.233 Kiełby w górę I ładujemy wieśniaków z prowincji! odpowiedz

