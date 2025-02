Konferencja

Feio: Spotkanie godnych siebie rywali

Czwartek, 27 lutego 2025 r. 00:05 Fumen, źródło: Legionisci.com

Goncalo Feio (trener Legii): Muszę powiedzieć, że jestem dumny z naszej drużyny. Szczególnie w takim scenariuszu jak dziś, gdy dobrze wchodzimy w mecz, strzelamy bramkę, która jest anulowana. Później tracimy bramkę i podnieść się, odwrócić wynika na 3-1, to jest duża rzecz. Myślę, że Jagiellonia miała więcej piłek momentami, szczególnie, w pierwszej połowie. Jednak to my mieliśmy lepsze okazje.



Niemniej, to było spotkanie godnych siebie rywali. Doceniam pracę jaką wykonuje się w Białymstoku, mam do tego szacunek. Jednak dziś nasza drużyna była lepsza i zasłużyła na zwycięstwo.



Dwie różne Legie

Chcę doprecyzować, że nie zawsze jak nie wygrywamy, to nie wynika z braku ambicji i zaangażowania. Miewaliśmy lepsze, gorsze mecze, ale o braku zaangażowania powiedziałem tylko razem - w Radomiu. To nie tak, że nie chcieliśmy wygrać, ale biorąc pod uwagę czystą ambicję sportową, to przeciwnika pokazał się z tej strony lepiej od nas. To jest dla nas nieakceptowalne.

Dzisiaj drużyna zrobiła to, co powinna zrobić. Piłka nożna ma pewną bazę, która jest nienegocjowalna. Jedną z nich jest ambicja sportowa. Mentalność, żeby robić to co trzeba, żeby wygrać. To potem przejawia się w meczach - szybkość decyzji, otwieranie, zamykanie przestrzeni, odległość miedzy piłkarzami, determinacja i wiele więcej. Dziś o było widać z tak mocnym rywalem jak Jagiellonia. Jak jest ta baza, to można rywalizować na boisku. Wtedy pokazuje się jakość piłkarską. Jednak ta kolejność nie może być odwrotna. Teraz mamy to już za nami. Dziś drużyna odpowiedziała tak, jak dobre drużyny odpowiadają - dobrym meczem.



Ilja Szkurin

Nie obawiałem się o Szkurina. Zaufanie, dawanie pewności siebie, pomoc przy integracji z drużyną, to emocje, które towarzyszyły mi przy jego transferze. Ilja w Legii a Ilja w Rakowie.. To dwa różne systemy taktyczne, dwa inne kluby. Obecnie zawodnik jest bardziej doświadczony o te sezony, w których grał w porównaniu do Rakowa. Dziś wszedł na boisko w pierwszym składzie, to był trudny moment. Na boisku miał lepsze, gorsze momenty, ale czas pozwoli mu na lepsze zgranie i pokaże swe umiejętności.



Dzisiaj Ilja zagrał w duecie z Marciem Gualem. Czy tak będzie, będzie zależeć m.in. od ich dyspozycji. Dodatkowo mamy Tomasa Pekharta, Wojciecha Urbańskiego. Trzeba wziąć pod uwagę specyfikę rywala, jakimi graczami będziemy chcieli grać - wysoki i mobilny, a może dwóch mobilnych? Czasami będzie to 4-3-3, czasami tak jak dziś. Do końca sezonu należy spodziewać się wielu wariantów. Jednak nie jest powiedziane, że będziemy grać często tak jak dziś.



Brak Rafała Augustyniaka

Tak się składa, że jednym z moich obowiązków jest decydowanie jaką wybrać kadrę meczową, kto ma zagrać. Potwierdzam, że Rafał jest zdrowy. Wierzę, że będzie gotowy pomóc nam w kolejnych meczach. Dzisiaj moje wybory na tej pozycji były inne - Maxi Oyedele i potem Juergen Elitim i w mojej ocenie ta decyzja się obroniła. Spalony przy bramce Kacpra Chodyny i rzuty karne

Nie komentuję.



Decyzja Komisji Ligi

Również nie komentuję.