Są psy, którym warto pomagać: Zbiórka przed najbliższymi meczami

Ponadto w dni niemeczowe w godzinach 8:00 - 21:00 karmę można zostawiać w garażu od strony bramy wjazdowej nr 2, a także 8 marca podczas zbiórki krwi na stadionie Legii. Co zbieramy? Dla psów: - Acana Pacifica (sucha) - Animonda Grancarno (puszki) - Wataha (puszki) - Opus Ocean Dla kotów (puszki): Pan Mięsko, Animonda Carny, Smilla, Dolina Noteci, Cosma.

SKLW organizuje kolejną edycję akcji "Są psy, którym należy pomagać". Tym razem wspierać będziemy podopiecznych Fundacji Wzajemnie Pomocni, która opiekuje się zwierzakami po trudnych przejściach. Potrzebują one specjalistycznej, wysokiej jakości karmy. Zbiórka prowadzona przed najbliższymi meczami Legii w okolicy sklepu Żyleta (m.in. przed spotkaniami z Jagiellonią i Śląskiem).

