Bilety na mecz z Molde FK

Za taką cenę to ja podziękuję. Jedynie na Żyletę jest ok.

Do znawców tematu Bilety zawsze takie drogi u was, czy tylko na LKE?

19 minut temu

@Miro: mamy tansze bilety niz Lech w lidze i tansze niz Lech mial w pucharach, ale to bylo tak dawno ze nikt juz nie pamieta. Jak na Warszawe to mamy bardzo tanie bilety na lige, wiec wiadomo, ze na puchary bedzie drozej.



Tak czy siak, jak ktos chodzi na mecze regularnie to ma bilet za 20 zł na Zylete a za 5 dych na puchary. Na trybune najlepszych utlrasow w Europie, najbardziej znana trybune w Polsce, w najwiekszym klubie w kraju.



To jest jak za darmo. Ale z racji tego co wyzej napisalem, klub na niedzielnych kibicach, takich jak ty, ktorzy se chca obejrzec 1 mecz bo przyjedzie ktos z zagranicy - robi cene adekwatne. Nie wydales na ten klub ani zlotowki i wydanie 100 zł to jest dla ciebie drogo? W Warszawie w 2025 roku? Raczysz zartowac?

