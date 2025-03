U-19: Polska 2-0 Słowacja. Grali Adkonis i Sarudi

Wtorek, 25 marca 2025 r. 20:06 źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 19 prowadzona przez Wojciecha Kobeszkę wygrała 2-0 (2-0) ze Słowacją w swoim ostatnim meczu rozgrywanego w Gruzji turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy. W barwach Słowacji zagrał Samuel Šarudi z Legii Warszawa. 19-letni pomocnik zszedł z boiska w przerwie. Pełny mecz rozegrał wypożyczony z Legii do Ruchu Chorzów Jakub Adkonis.









U-19: Polska 2-0 (2-0) Słowacja

Kacper Nowakowski 10, Alan Rybak 26



Polska: 1. Axel Holewiński - 4. Igor Orlikowski, 2. Dominik Szala, 14. Kacper Potulski, 5. Michał Gurgul - 21. Bartłomiej Barański (62, 7. Filip Rózga), 6. Maksymilian Sznaucner (69, 13. Krzysztof Kurowski), 20. Jakub Adkonis - 16. Marcel Reguła (62, 19. Jan Faberski), 9. Alan Rybak (62, 10. Daniel Mikołajewski), 15. Kacper Nowakowski (16, 11. Krzysztof Kolanko)



Słowacja: 23. Alex Húdok - 2. Pavol Kuťka, 5. Samuel Haša, 4. Adam Lami, 15. Teodor Staník (83, 17. Rastislav Korba) - 19. František Kóša (65, 7. Samuel Dikoš), 16. Šimon Vlna, 10. Šimon Faško, 8. Samuel Šarudi (46, 11. Róbert Petruška), 18. Denis Adamkovič (65, 20. Marcel Kucman) - 14. Oliver Kubka (83, 13. Samuel Lusale)



żółte kartki: Szala, Gurgul - Faško, Kucman

czerwona kartka: Šimon Faško (44. minuta, Słowacja, za drugą żółtą)



Tabela:

1. Czarnogóra 3 7 5- 2

2. Polska 3 6 5- 1

3. Gruzja 3 3 3- 6

4. Słowacja 3 1 1- 5