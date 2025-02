Jeremiah White IV zawodnikiem Legii

Środa, 26 lutego 2025 r. 08:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa podpisała umowę z 18-letnim amerykańskim obrońcą, Jeremiahem Whitem IV. Ta obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku, z opcją automatycznego przedłużenia o kolejny rok.









Jeremiah White IV urodził 7 lutego 2007 roku. Występuje na pozycji bocznego obrońcy. Dotychczas szkolił się w akademiach New York Red Bull i Philadelphia Union, a do Legii trafił z klubu Carolina Core. Praca nad transferem do Legii trwała blisko dwa lata - zawodnik regularnie przyjeżdżał do Legia Training Center na testy sportowe, brał udział w przygotowaniach do sezonu lub rundy wiosennej. Zgodnie z przepisami, Jeremiah mógł związać się umową z klubem z innego kontynentu dopiero po ukończeniu 18. roku życia i tak też się stało.