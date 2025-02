Losowanie 1/2 finału Pucharu Polski odbędzie się 2 marca o godzinie 20:15. Mecze tej fazy zaplanowano na 1-2 kwietnia. Obecnie awans do tej fazy rozgrywek zapewniły sobie Ruch Chorzów, Pogoń Szczecin oraz Legia Warszawa.

Antek - 22 minuty temu, *.. Jak sie czujecie 😇 odpowiedz

A. - 23 minuty temu, *.163.166 Puszcza do boju!!!! odpowiedz

L - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Czuje w kościach że czekaja nas derby Warszawy ;) fajnie by bylo🖐 pocisnąć panienķą z Konwiktorskirj odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 48 minut temu, *.plus.pl Tak jak pisałem w newsach przed meczem ("1/4 Pucharu Polski - awans Ruchu" oraz "celownik 3-0 dla Jagiellonii" oraz "awans albo nic") - wkłady do koszulek nie są w stanie wygrać bez wielkich kontrowersji - ręka Szkurina i faul Wszołka, dwa karne dla Jagiellonii nie gwizdnięte. Piłkarski poker odpowiedz

Rollo - 55 minut temu, *.chello.pl Co się stało z tą siatką???? Jak na boisku szkolnym odpowiedz

Zaorski - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Rollo: Laguna łamał poprzeczkę, my mamy dziurawą siatę. Laser pewnie przepalił. Lasyk i jego asy fachowo sprawdzili przed meczem. Tyle. Brawo Mori za cały mecz. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl 👍 odpowiedz

Rafi - 1 godzinę temu, *.chello.pl Puchar jest NASZ !!!🏆 odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl 🙂 odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tylko nie pogoń. odpowiedz

