Siemieniec: Musimy w środę wygrać

Środa, 26 lutego 2025 r. 10:57 źródło: jagiellonia.pl

- Spotkanie z Legią to jeden mecz, więc żeby przejść dalej, musimy wygrać w środę. Czy to zrobimy w podstawowym czasie gry, czy po dogrywce, czy po rzutach karnych – po prostu musimy wygrać. Zdaję sobie sprawę, że przed nami trudne zadanie. Legia Warszawa to bardzo dobra drużyna, a do tego mają atuty własnego boiska, własnych ścian, trybun. Wiem, że kibice przyjadą wspierać nas, ale ze względów przepisów nie będą w takiej liczbie, jak kibice gospodarzy. Trudny teren, trudny mecz, ale jesteśmy pełni wiary w swoje umiejętności oraz to, że możemy zagrać dalej. Wierzymy, że uda nam się zrobić kolejny krok w drodze na Narodowy, zostało ich już tylko dwa. Zrobimy wszystko, że zagrać na Narodowym. Droga na Stadion Narodowy w Warszawie wiedzie przez ul. Łazienkowską też w Warszawie – mówi przed meczem 1/4 finału Pucharu Polski z Legią trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec.









- To z pewnością będzie trudny mecz. Będzie to prestiżowe spotkanie. Nie ma co ukrywać, że wylosowało się atrakcyjnie, szczególnie pod względem otoczki medialno-kibicowskiej. Jestem przekonany, że sportowo to też będzie prestiżowe starcie. Spotykają się ze sobą dwa bardzo dobre zespoły, oba skutecznie reprezentujące nasz kraj w Europie, również na wiosnę. Czekamy już na początek spotkania.