Imaz: Jedziemy do Warszawy wygrać mecz

- Legia gra u siebie. To dobra, mocna drużyna, na której obecnie ciąży duża presja. Chcemy wygrać ten mecz i uzyskać awans do następnej rundy. Z pewnością będzie to trudne spotkanie, ale mamy swoje ambicje. Jedziemy tam wygrać mecz. Z niecierpliwością czekamy na Puchar Polski.

Kwas70 - 42 minuty temu, *.tele2.se Gdzie te czasy kiedy przyjezeni srali w gacie na widok znaku WARSZAWA odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.chello.pl @Kwas70: to wg ciebie kiedys w wywiadach mowili, że się boją? To udowodnij. LOOOOOOOL odpowiedz

Michał - 51 minut temu, *.plus.pl Pożyjemy zobaczymy ale obyś się mylił Imasz. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.205.104 I to jest zapowiedź. A u Nas? Gual coś powiedział jak on to nie rozniesie tych pajaców? Albo Szkurin? Pekhart? Kovac powiedział że będzie nie do przejścia? Faja za to dużo powie... Pierdu pierdu pitu pitu. odpowiedz

L - 23 minuty temu, *.chello.pl @13: ale u nas mowili dokladnie to samo co Imaz. Do okulisty idz. Albo najlepiej do psychiatry. odpowiedz

VictorioEmpiorio84 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Legio walcz walcz walcz odpowiedz

Jadźka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 3,15 na jage. Chyba warto... odpowiedz

L - 21 minut temu, *.chello.pl @Jadźka: a wy swoich stron nie macie czy o co chodzi? Graj sobie, kogo to obchodzi? Potem bedzie płacz, że 10 złotych od mamy przegrales. odpowiedz

PAG - 1 godzinę temu, *.. Ależ przykrych czasów dożyliśmy, że na takiej pewności rozmaici kopacze wypowiadają się przed meczem z Legią. Darek, coś ty narobił. Parafrazując klasyka, wielkie pustki uczyniłeś w domu naszym … odpowiedz

zombie - 1 godzinę temu, *.w-b.pl Spokojnie i na luzie dziś 3 trafisz i zatopisz Legie. odpowiedz

L - 22 minuty temu, *.chello.pl @zombie: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

