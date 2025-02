Koszykówka

Marcus Zegarowski nowym zawodnikiem Legii

Środa, 26 lutego 2025 r. 12:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym rozgrywającym koszykarskiej Legii Warszawa został Marcus Zegarowski - Amerykanin, który przed początkiem obecnego sezonu został graczem belgijskiego Filou Oostende, ale z powodu kontuzji pleców ani razu nie wystąpił w jego barwach. W minionych rozgrywkach z powodzeniem występował we włoskiej Lega Basket Serie A, w barwach Vanoli Cremona, gdzie notował średnio 10.4 pkt., 2.3 asysty w ciągu 21 minut na parkiecie. Marcus trafiał 42.2% rzutów za trzy punkty.









Po zakończeniu sezonu w Serie A (z bilansem 9-12) przeniósł się do Izraela, do Ironi Ness Ziona, gdzie ostatecznie nie doczekał debiutu. Parę tygodni po podpisaniu umowy w Belgii, w trakcie okresu przygotowawczego - pod koniec sierpnia zeszłego roku Zegarowski zaczął zmagać się z bólem pleców. Jesienią wrócił do USA na dalsze badania i leczenie pod okiem specjalistów. Obecnie Marcus jest w pełni sił i w Legii będzie chciał wrócić do najwyższej dyspozycji. Ostatnie oficjalne spotkanie rozegrał 10 marca zeszłego roku. W barwach Legii będzie mógł zadebiutować podczas sobotniego spotkania z Dzikami.



Zawodnik urodził się 3 sierpnia 1998 roku w Hamilton w stanie Massachusetts. W NCAA występował z powodzeniem w Creighton Bluejays. W trzecim sezonie zdobywał średnio 15.8 pkt. i 4.3 as. na mecz i awansował ze swoim zespołem do najlepszej szesnastki NCAA, w którym jego klub przegrał z Gonzagą. W kwietniu 2021 roku zgłosił się do draftu do NBA, rezygnując z uprawnień do dalszej gry w college'u. W drafcie wybrany został z numerem 49. przez Brooklyn Nets i w barwach tego klubu występował w Lidze Letniej NBA.









Jesienią 2021 roku trafił do Long Island Nets, skąd w listopadzie 2022 roku został sprzedany do Windy City Bulls. Miesiąc później, po zaledwie sześciu występach w tym klubie, przeniósł się do Austin Spurs, kolejnego zespołu z G-League. Tam grywał zdecydowanie więcej - śr. 22.7 min. i zdobywał 8.7 pkt. Po sezonie 2022/23 trafił do Europy, podpisując kontrakt z Vanoli Cremoną. Od początku marca 2025 Zegarowski będzie reprezentował barwy koszykarskiej Legii walczącej w Orlen Basket Lidze oraz European North Basketball League.



Imię i nazwisko: Marcus Zegarowski

Data i miejsce urodzenia: 3.08.1998 (26 lat), Hamilton (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 186 cm

Kluby:

2024/25 Filou Oostende (Belgia)

2023/24 Ironi Ness Ziona (Izrael)

2023/24 Vanoli Cremona (Włochy) - 21 meczów, śr. 21.9 min., 10.4 pkt., 2.3 as.

2022/23 Austin Spurs (G-League) - 26 meczów, śr. 22.7 min., 8.7 pkt., 2.5 as.

2022/23 Windy City Bulls (G-League) - 6 meczów, śr. 8.7 min., 1.8 pkt., 0.7 as.

2022/23 Long Island Nets (G-League) - 2 mecze, śr. 18.0 min., 6.5 pkt., 2.0 as.

2021/22 Long Island Nets (G-League) - 21 meczów, śr. 29.2 min., 11.6 pkt., 2.4 as.

2020/21 Creighton Bluejays (NCAA) - 29 meczów, śr. 33.6 min., 15.8 pkt., 4.3 as.

2019/20 Creighton Bluejays (NCAA) - 31 meczów, śr. 34.6 min., 16.1 pkt., 5.0 as.

2018/19 Creighton Bluejays (NCAA) - 32 mecze, śr. 28.6 min., 10.4 pkt., 3.4 as.