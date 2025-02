Augustyniak poza kadrą na Jagiellonię?

"Decyzja nie jest podyktowana względami zdrowotnymi. To personalny wybór Feio, co jeszcze bardziej potęguje zdziwienie, bo to jeden z trzech kapitanów i liderów Legii Warszawa" - czytamy na meczyki.pl. Rafał Augustyniak stracił w ostatnich dwóch meczach miejsce w pierwszym składzie na rzecz Maximilliana Oyedele . W Radomiu Augustyniak pojawił się na boisku po przerwie.

Rafał Augustyniak ma znaleźć się poza kadrą meczową na spotkanie Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok - poinformował portal meczyki.pl. Według informacji dziennikarzy "August" jest zdrowy i jest to to decyzja personalna podjęta przez Goncalo Feio . Naszym zdaniem fakt, że taka informacja wypływa przed meczem oznacza, że przy Łazienkowskiej robi się coraz bardziej nerwowo. Nie można wykluczyć, że mecz z białostoczanami jest spotkaniem o posadę dla portugalskiego szkoleniowca.

Darek - 44 minuty temu, *.tpnet.pl Weźmy taką oto hipotetyczną sytuacje.

Przegrywamy dzisiaj i odpadamy z pucharu Polski. Klub zwalnia trenera. Pytanie co się zmienia w klubie?

Podejrzewam, że nic. A nowy trener za rok lub góra półtora roku też zostanie zwolniony.

W tym klubie brak jakiegokolwiek światełka na lepsze jutro. odpowiedz

Luk - 45 minut temu, *.mm.pl Przecież August to Lider ma charakter do gry i jest o wiele lepszy niż ten Oyedele więc Faja ta decyzja to strzał w kolano !!!! odpowiedz

ZC - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Niech Portugal idzie do biedronki . odpowiedz

NaSpokojnie - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Hmmm... Trochę to dziwne, ja uważam że gra całkiem dobrze. Może Augustyniak go prosił o to , jakąś sprawa osobista itp . Jeżeli to jakiś nowy konflikt to źle to wygląda... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jeżeli tak faktycznie jest, to widać, że kończy się powoli czas Feio w Legii, bo bez chemii między piłkarzami, a trenerem sukcesów na dłuższą metę nie będzie.



Mam tylko nadzieję, że zespół wie, o co gra i bedzie się starał osiągnąć w tym sezonie wszystko, co jest jeszcze możliwe do osiągnięcia.

Puchary na przyszły sezon, to podstawa. odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl Nic dziwnego, z koroną całkowicie zawiódł odpowiedz

Bartek Targówek - 1 godzinę temu, *.plus.pl może na rewansz go wstawi odpowiedz

Norweg - 1 godzinę temu, *.wad.pl Przy takiej ławce to jest ku.wa sabotaż!!!!! odpowiedz

maroGSLegia - 1 godzinę temu, *.dfn.nl Tyle ze oyedele w ostatnich dwóch meczach zagral taki sam piach jak i reszta. Wiec dlaczego wciąż ma grać w pierwszym składzie.... może trener specjalnie tak skład ustawia żeby nie wygrywać🤔 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Widocznie Rafał wygarnął mu całą nieudolność i został odsunięty.Murem za Augustem!To jest porządny , charakterny chłopak!Grał i walczył z wybitymi zębami,poświęca zdrowie i nie odpuszcza,zawsze zaangażowany,nie unika kamer jak jest źle!Niech już tego Feio zwalniają czym prędzej,bo nie mogę na niego patrzeć, ani tym bardziej słuchać!😡😡😡 odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.com.pl Coś mi się wydaje że Fejo nie tylko jest skonfliktowany z górą ale też stracił szatnie..

Jeśli te pajacyki kolejny raz grają znowu na zwolnienie trenera (jaki by nie był) to wszyscy Bez wyjątku won! odpowiedz

Bogdan - 1 godzinę temu, *.sbcglobal.net Co sie tam wyrabia? odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Faja już spakowany odpowiedz

defence - 1 godzinę temu, *.101.89 a przecież jeszcze z dwa miesiące temu STAŁ murem za trenerem😁 cyrk odpowiedz

Polska dla Polaków - 1 godzinę temu, *.plus.pl Szkoda bo to solidny grajek.



Pewnie nie dostał podwyżki i strzelił focha, te zagraniczne łamagi nie uniosą tego spotkania, Jędrzejczyk na libero i niech pilnuje gamoni. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Feio wyleci po Molde. Niech juz bedzie ten Magiera. odpowiedz

Jumbo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl czyli August powiedział mu wprost że jest partaczem odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Fejo się pogubił... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I fajka zaczął grać w grę loczka odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czyli kwasy. Dobra, można zamykać ten cyrk w tym sezonie. odpowiedz

