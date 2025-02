Hokej

Legia U-14 w finałach mistrzostw Polski

Środa, 26 lutego 2025 r. 07:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Hokeiści Legii Warszawa w kat. żaka starszego (U14), dzięki wygranym na koniec sezonu zasadniczego, zapewnili sobie awans do turnieju finałowego mistrzostw Polski. Legioniści w ostatnich dniach dwukrotnie pokonali na Torwarze II zespół Bombers Malbork (13:3 i 16:3), a następnie wygrali wyjazdowe spotkanie w Malborku z GAS Olivią (9:3).



Dzięki tym wygranym Legia zajęła drugie miejsce w tabeli. Finały mistrzostw Polski odbędą się za trzy tygodnie.



21.02, Warszawa: AH Legia Warszawa 13-3 Bombers Malbork

Bramki (as.): Tim Stopchenko (as. Lev Sukhopara), Tim Stopchenko (as. Kajetan Klimas), Aliaksandr Kulesh (as. Tim Stopchenko), Kajetan Urbanowicz (as. Marcel Wieczorek), Lev Sukhopara (as. Stanisław Rukszan), Tim Stopchenko (as. Aliaksandr Kulesh), Aliaksandr Kulesh (as. Danylo Ostapenko), Lev Sukhopara (as. Tim Stopchenko), Kajetan Urbanowicz (as. Marcel Wieczorek), Tim Stopchenko (as. Aliaksandr Kulesh), Lev Sukhopara (as. Aliaksandr Kulesh), Antoni Nowak (as. Tim Stopchenko), Antoni Nowak (as. Danylo Ostapenko).



22.02, Warszawa: AH Legia Warszawa 16-3 Bombers Malbork

Bramki (as.): Lev Sukhopara (as. Danylo Ostapenko), Kajetan Urbanowicz (as. Aleksander Kowalczyk), Tim Stopchenko (as. Lev Sukhopara), Aleksander Kowalczyk (as. Kajetan Urbanowicz, Marcel Wieczorek), Kajetan Urbanowicz, Tim Stopchenko (as. Lev Sukhopara), Kajetan Urbanowicz (as. Marcel Wieczorek), Tim Stopchenko, Lev Sukhopara, Tim Stopchenko (as. Lev Sukhopara), Lev Sukhopara, Marcel Wieczorek (as. Michał Zych), Lev Sukhopara, Tim Stopchenko (as. Kajetan Urbanowicz), Danylo Ostapenko (as. Kajetan Klimas), Kajetan Urbanowicz (as. Marcel Wieczorek).



23.02, Malbork: GAS Olivia 3-9 AH Legia Warszawa

Bramki (as.): Marcel Wieczorek (as. Lev Sukhopara), Lev Sukhopara (as. Marcel Wieczorek), Lev Sukhopara, Tim Stopchenko, Tim Stopchenko (as. Lev Sukhopara), Tim Stopchenko (as. Aliaksandr Kulesh), Tim Stopchenko (as. Lev Sukhopara, Danylo Ostapenko), Tim Stopchenko, Tim Stopchenko.