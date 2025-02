Legioniści w plebiscycie na najlepszych sportowców Warszawy 2024

Znamy rozstrzygnięcia XXV plebiscytu na najlepszych sportowców Warszawy 2024 roku. W kategoriach drużynowych nie wygrała ani piłkarska, ani koszykarska Legia. W konkurencji na najlepszego sportowca (zwycięzców wskazali mieszkańcy Warszawy oraz kapituła konkursowa) miejsce czwarte zajął Tomasz Bartnik z sekcji strzeleckiej Legii, a piąty był Marek Kania . Z kolei bramkarz Legii, Kacper Tobiasz sklasyfikowany został na ósmej pozycji. W kategorii na najlepszego sportowca roku (sport bez barier) zwyciężył medalista Paralimpiady w Paryżu, zawodnik pływackiej Legii, Kamil Otowski . Drugi był, Ś.P. szermierz Legii, Michał Dąbrowski . Pośmiertnie odznaczony został także nagrodą "Sportowa Osobowość Roku". Trenerem roku wybrany został Zbigniew Sajkiewicz, na co dzień trenujący m.in. Kamila Otowskiego. Legioniści w plebiscycie za rok 2024: Najlepszy Sportowiec Roku: 4. Tomasz Bartnik, 5. Marek Kania, 8. Kacper Tobiasz Najlepszy Sportowiec Roku - sport bez barier: 1. Kamil Otowski, 2. Michał Dąbrowski Sportowa Osobowość Roku: Michał Dąbrowski

