Komisja Ligi ukarała Goncalo Feio

singspiel - 22 minuty temu, *.4.38 chyba prokuratura powinna sie zainteresować tą komisją. za publiczne przekleństwa dają 400 pln odpowiedz

Mateusz - 26 minut temu, *.chello.pl I na co pójdzie te 50k...za to że w emocjach coś walnął taka kara bo został wcześniej sprowokwany decyzją sędziego.... odpowiedz

Egon - 30 minut temu, *.waw.pl Kara wysoka i nic dziwnego, przecież on ciągle rozrabia.



Najlepiej niech stworzy duet z Sa Pinto i wystąpią w jakimś rodeo.

Tam by pasowali jak ulał. odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl U bardzo dobrze. Drugie 50 powinna odwalić mu Legia.

Koleś jest niezrównoważony psychicznie... odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten trenera to trochę jak czesc kibicow....nie Nasze to można rozwalać dewastować i narażać klub na milionowe straty czy puste trybuny na najwazniejsze mecze LM, LE......



No cóż myślę że jak dziś odpadniemy z PP zaraz z LK to i czas na tego Pana przyjdzie.. odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak ze swojej kieszeni to niech placi jak nie umie sie zachowac i trzymac nerwow na wodzy !!! odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.myvzw.com … czasy się zmieniają, a oni ciągle w komisjach siedzą…😃 odpowiedz

tomiacab - 25 minut temu, *.centertel.pl @Autor: 😁 odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ale wy jesteście jak te pierwsze naiwne,Feio nie jest aż taki święty jak się wam wydaje,swoje za uszami też ma. Wszyscy są winni tylko nie on. odpowiedz

eduardo - 41 minut temu, *.toneticgroup.pl @Sobo(L)ew: tak jest. Kazdy przeciez wie ze polscy sedziowie i ta smieszna komisja sa krystaliczne odpowiedz

RicardoSaPinto - 1 godzinę temu, *.orange.pl Moja szkoła ! odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bez stenogramów to sobie można wszystko w raport wpisać. Słowo przeciw słowu, tyle że jedna ze stron tj sędzia jest sędzią w sporze odpowiedz

cleo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak wygląda zmierzch Feio w Warszawie.. odpowiedz

Antykomuch - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przecież Feio miał rację, mówiąc że polscy sędziowie to pajace 🤡. Inną kwestią jest zachowanie/ pajacowania samego Feio 🤡. odpowiedz

Tager11 - 2 godziny temu, *.autocom.pl Rozwiązać tą pseudokomisję,widać uprzedzenia,a wypowiedzi sędziów to komedia.😡😡😡 odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.as45177.net @Tager11: sluszna decyzjs moze troche utemperuje tego psychola. po spojrzeniu blednym to widac ze psychopata odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Czyli tylko przepisy uratowały Feio przed wielomeczowym zawieszeniem za skandaliczną obrazę arbitra. odpowiedz

Twitter - 2 godziny temu, *.com.pl Bzdura. Posiedzenia komisji są w środy odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl @Twitter: A dzisiaj mamy niedzielę? odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl @Kamień: źle mi się kliknelo. Miała to być odp do n/w komentarza Michała odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję że Fejo wyliściuje Zielińskiego i Muzyrko za fatalne transfery zanim miodek go wyrzuci z klubu i miodka oczywiście na odchodne też. odpowiedz

Tutti Frutti - 49 minut temu, *.tvksmp.pl @WoLa: chociaż do tego się przyda odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Musieli to zrobić przed meczem ze sragielonią. No bo kiedy jak nie dziś. Specjalnie.....prezes kazał. odpowiedz

s3 - 2 godziny temu, *.113.198 @Michał: rozumiem ze ta kara finansowa bedzie miała wplyw na wynik meczu ? odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @s3: Będzie miała - przecież odsunął Augusta! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Lupus: No brawo Ty pozdrawiam odpowiedz

