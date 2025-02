Pierwsza bramka Ziółkowskiego w Legii

Ziółkowski jest wychowankiem Wichru Kobyłka, a do Legii trafił w 2022 roku z Polonii Warszawa. Początkowo grał w rezerwach, jednak trenował z "jedynką" i pod koniec sezonu 2023/24 oficjalnie w niej zadebiutował. W obecnym sezonie jest stałym punktem pierwszej drużyny, a na początku rozgrywek nawet wyjściowej jedenastki. Włącznie z meczem z białostockim zespołem defensor zagrał w Legii 18-krotnie, zdobywając gola i 2 asysty.

W 53. minucie ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok bramkę zdobył Jan Ziółkowski . Defensor świetnie znalazł się w polu karnym przeciwnika i strzałem głową wykończył idealne dośrodkowanie Ryoyi Morishity. Dla 19-latka był to pierwszy gol w barwach stołecznego zespołu.

Olomanolo - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Pierwsza bramka Ziółkowskiego i oby nie ostatnia odpowiedz

jfk - 44 minuty temu, *.79.35 podziękujmy sędziemu, ale ważne że przeszlismy Jagę odpowiedz

Kls - 57 minut temu, *.centertel.pl Bardzo dobry mecz Janka, oby tak dalej odpowiedz

Wicher Kobylka - 59 minut temu, *.orange.pl Wichru KobyłkA :) odpowiedz

Kozlo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo!!! odpowiedz

