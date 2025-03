Komentarze (52)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Xxx - 38 minut temu, *.net.pl Jaki wyjazd , na Śląskim robimy remont sektora gości...😜 odpowiedz

finał - 1 godzinę temu, *.160.48 Czyli już można polować na bilety na finał 2 maja :))))))

A losowanie jak zwykle przypadkowe 😁 odpowiedz

Ryszard - 3 godziny temu, *.com.pl Czyli finał Legia - Pogoń :) odpowiedz

Jaro - 8 godzin temu, *.mmj.pl .chello.pl - A Korona przegrałą odpowiedz

(L)eon - 9 godzin temu, *.net.pl No i bardzo dobre losowanie. Pogoń wcale nie będzie miała różowo w Niepołomicach - tu może być niespodzianka. Na Śląskim przewiduję dość łatwy awans Legii, Ruchowi nie ma prawa drugi raz z rzędu tak się pofarcić jak z Koroną w 1/4. odpowiedz

Lupus - 10 godzin temu, *.centertel.pl Grać nie gorzej niż z jagą a lepiej niż ze śląskiem i finał nasz!😍 odpowiedz

Dariusz - 10 godzin temu, *.play-internet.pl Lepiej wylosować nie mogliśmy 💪 odpowiedz

Normalny człowiek - 10 godzin temu, *.161.210 Nasza Legia najlepiej rucha rucha... odpowiedz

Auror - 11 godzin temu, *.orange.pl Odnośnie transparentu - gdzie jest Dyrektor Sportowy.

Wszyscy, z którymi prowadzono rozmowy, odmówili.

Może się okazać, że będzie podobnie, jak z castingiem na napastnika.

Było wielu, pozostał jeden, oto jego inicjały - J. Z. odpowiedz

oiL - 12 godzin temu, *.. Ruch wpuścił Wisłę, a Pogoń wącha się z Wisłą, więc bojkot ! odpowiedz

Aryon - 10 godzin temu, *.aster.pl @oiL: Dobrze się czujesz? Przecież od dawna wiadomo, że Ruch i Widzew mają sztamę z Wisłą odpowiedz

Legia to my - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Liczyłem na Puszczę odpowiedz

Guny - 12 godzin temu, *.223.42 A czy przypadkiem finał w tym roku nie jest na śląskim??? Wiem że się wszyscy przyzwyczaili do finału na narodowym, ale miłościwie nam panujacy prezes chyba coś pomieszał w tym roku... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.cdn77.com @Guny: to jest chistoria z cyklu, wilk syty i owca cała, Śląski ma swój mały finał, a potem warszawa jak na stolicę przystała ten duży. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 12 godzin temu, *.inetia.pl Bez względu na ich formę ten mecz może przebić, ten z Wisłą. Będzie się działo, a Legia chyba zaczyna coś grać... odpowiedz

Artur Cytrynowski - 12 godzin temu, *.217.227 Bilety już się rozeszły wśród grup i zorientowanych także płaczki niech nie płaczą odpowiedz

zesrałeś się już? - 11 godzin temu, *.play-internet.pl @Artur Cytrynowski: odpowiedz

Darek - 11 godzin temu, *.ghnet.pl @Artur Cytrynowski: Ostatnio to kumaci płakali, że liczy wyjazdowe słabe. Czyżby zabrakło kumatych? odpowiedz

geds - 12 godzin temu, *.waw.pl Nasza wygrana z Jagą oznacza że jeśli my nie wygramy pucharu, to 4 miejsce w lidze to będzie za mało żeby dostać się do pucharów. odpowiedz

Została już tylko walka o puchar - 12 godzin temu, *.glasoperator.nl Statystycznie w lidze mamy już iluzoryczne szansę na mistrzostwo więc lepiej niech skupią się na pucharze i zagwarantowaniu sobie pucharów już w maju. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.chello.pl Tak jak przewidywałem, gramy o finał na Stadionie Śląskim. Nie będzie łatwo, gdyż "niebieskie" z pewnością zepną żyć. Ale finał będzie nasz 🙂. odpowiedz

Kamil - 13 godzin temu, *.mrsn.at Będą otwarte zapisy na wyjazd ? 😜 odpowiedz

L - 12 godzin temu, *.aster.pl @Kamil: nue odpowiedz

O'block na Legii - 3 godziny temu, *.aster.pl @L: będą odpowiedz

Hiszpan - 13 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Finał Legia-Puszcza

Wynik 5:1 💪💪 odpowiedz

Michał - 13 godzin temu, *.plus.pl Nooo i dobrze. Do finału marsz! Ukochana ma! odpowiedz

Wawa - 13 godzin temu, *.centertel.pl Jaki mecz zgodowy kto będzie grał pogoń z ruchem z Wisłą czy może RTS że tak piszesz baranie... odpowiedz

Co za przypadek ... - 13 godzin temu, *.centertel.pl A kto powiedział, że to był przypadek ??? 😂🤣😂🤣 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 12 godzin temu, *.plus.pl @Co za przypadek ...:



Aparatu nie zabrali? 😂 odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.aster.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: No nie zabrali.Ale zakochana para nie widziała w tym nic dziwnego.... odpowiedz

Maverick - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Losowanie PP odbyło się w następujący sposób;jakiś dziad zamieszał w szklanej kuli 4 niebieskie kulki.Wszystkie te 4 kulki były koloru niebieskiego i niczym się nie różniły.

Najpierw typ wyjął kulkę w której umieszczona była Puszcza,potem wyjął drugą w ktorej zamieszczona była Pogoń.

Następna kulka to ruch noi ostatnia to Legia.

Jaka jest możliwość kombinacji aby losowanie drużyn odbyło tak aby słabsze drużyny wylosowały te lepsze grając u siebie akurat tak jak stało się to dzis?Dlaczego np.legia nie trafiła u siebie pogoni albo ruchu bądź puszczy?Przeciez nie było wiadomo w których niebieskich kulkach znajdują się konkretne drużyny.Co innego gdyby byly dwie szklane kule a w nich podział na te słabsze ekipy i na lepsze.I wtedy jest sens pod warunkiem że najpierw z jednej szklanej kuli losowana jest słabsza drużyna do której dolosowywana jest ta silniejsza.W tym wypadku Legia oraz Pogoń.Ktos cos? odpowiedz

Piotrek - 13 godzin temu, *.gigainternet.pl @Maverick: u siebie zawsze gra drużyna, która miała gorsze miejsce w sezonie 23/24. Dlatego zostało powiedziane, że ruch napewno zagra u siebie bo jest jedynym pierwszoligowcem ubiegłego sezonu. odpowiedz

Piotrek - 13 godzin temu, *.gigainternet.pl @Piotrek: Chyba że coś źle usłyszałem odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 13 godzin temu, *.Legionisci.com @Piotrek: To nieprawda. Mecz u siebie gra ten zespół z pary, który obecnie występuje w niższej klasie rozgrywkowej niż jego przeciwnik. W przypadku gdy oba zespoły z wylosowanej pary występują obecnie w tej samej klasie rozgrywkowej, gospodarzem meczu jest ten, który został wylosowany jako pierwszy. W przypadku pary Puszcza - Pogoń, to Puszcza została wylosowana jako pierwsza i dlatego jest gospodarzem. Biorąc pod uwagę, że Ruch jako jedyny występuje w 1. lidze, a pozostałe zespoły w Ekstraklasie, oczywistym było, że zagra u siebie, niezależnie od tego, na kogo trafi. odpowiedz

L - 12 godzin temu, *.chello.pl @Redakcja Legionisci.com: a nawet jakby takiej (głupiej) zasady nie bylo to tez bysmy grali na wyjezdzie bo najpierw wylosowali Ruch, odpowiedz

kolega kolegi - 11 godzin temu, *.plus.pl @Maverick: W przypadku wylosowania ekipy z niższej ligi, a więc Ruchu, kolejność nie ma znaczenia, gdyż Legia i tak by zagrała na wyjeździe, nawet gdyby wylosowania została jako pierwsza. odpowiedz

Maverick - 55 minut temu, *.play-internet.pl @kolega kolegi: Oki to rozumiem.Ale skąd było wiadomo w której kulce znajduje się przykładowo taki ruch bądź Legia jeśli wszystkie te 4 kulki WYGLĄDAŁY IDENTYCZNIE??? Jakim cudem typ który dokonywał losowania wylosował najpierw te słabsze drużyny a potem te mocniejsze skoro nie wiedział w których kulkach znajdują się poszczególne drużyny? odpowiedz

Fan tobiasza - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Fajnie będzie pod względem kibicowania. Tylko legia i jazda z k.a❤️🤍💚 odpowiedz

S - 13 godzin temu, *.chello.pl 1-2 kwietnia, czyli mniej niż miesiąc. Ale ten czas zapie...la🤯 odpowiedz

Pusia - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @S: Ledwie Boże Narodzenie było… odpowiedz

Żmija - 13 godzin temu, *.plus.pl Elegancko, będzie ciekawy finał na PGE Narodowym, mecz zgodowy Pogoń - Ruch odpowiedz

Piotrek - 13 godzin temu, *.gigainternet.pl @Żmija: przecież nie ma meczu o 3 miejsce odpowiedz

Dimas - 13 godzin temu, *.info.pl @Żmija: Ale nagród pocieszenia nie ma 😂 oby Pogoń dotrwała finansowo do tego spotkania bo ciemność widzę 😢 odpowiedz

Marcin - 13 godzin temu, *.165.68 Pogoń vs Legia na narodowym.

Bankowo. odpowiedz

Znawca - 13 godzin temu, *.interkam.pl Finał Legia-Pogoń na Narodowym byłby kapitalnym wydarzeniem 👏💪🙂 odpowiedz

Mistrzu84 - 13 godzin temu, *.178.39 Pogon napewno w finale

Legie czeka trudny mecz na slaskim😟 odpowiedz

Wild West - 13 godzin temu, *.smsnet.pl fajnie Ruch Pogoń na mecie odpowiedz

finał - 13 godzin temu, *.waw.pl Czyli Puszcza vs Legia na Narodowym 🖐 odpowiedz

ddw - 13 godzin temu, *.sekocin.pl @finał: najpierw niech L wygra na Sląskim. Zebys sie k.a nie zdziwił. odpowiedz

L - 12 godzin temu, *.chello.pl @ddw: czlowieku, tam Wisla 5-0 wlasnie wygrala :D odpowiedz

Jaro - 8 godzin temu, *.mmj.pl @L: A Korona przegrała odpowiedz

Peter - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @L: A Korona przegrała 0-2 z którą ostatnio poszło nam średnio. Mecz meczowi nie równy. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.