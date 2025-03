Na stadionach: Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny

Środa, 5 marca 2025 r. 14:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami ciekawy kibicowsko tydzień na polskich stadionach. Odbyły się ćwierćfinałowe mecze Pucharu Polski oraz ligowa kolejka. Na Łazienkowskiej doszło do solidnego palenia zdobycznych barw Jagiellonii, legioniści zaprezentowali także efektowną oprawę przedstawiającą Syrenkę z mieczem. Jagiellonia w dobrej liczbie pojawiła się w Warszawie.









Aż cztery czterocyfrowe wyjazdy miały miejsce w ostatnich dniach. Oprócz Jagiellonii, w 1300 osób do Warszawy przyjechał Śląsk, lechici wykorzystali pulę biletów na wyjazd do Szczecina (1082), a GieKSa w 1009 osób zameldowała się w Białymstoku. Niestety cały czas brak sektorów gości w Radomiu (zmieni się to dopiero na wiosnę 2026) oraz Zabrzu (ma to nastąpić za kilka tygodni). Puszcza przeniosła się z Krakowa do Niepołomic, ale niestety mecze na jej obiekcie na razie rozgrywane będą bez kibiców gości - na przygotowanie sektora gości przyjdzie nam trochę poczekać i niestety na pewno nie nastąpi to w obecnych rozgrywkach.



W nawiązaniu do Dnia Żołnierzy Wyklętych, na trybunach wielu stadionów miały miejsce okolicznościowe płótna i transparenty. Patriotyczne oprawy poświęcone Żołnierzom Wyklętym zaprezentowali kibice Jagiellonii ("Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny") oraz Korony ("Nie złamał ich wróg, nie sięgnął ich strach. Za Polskę walczyli do końca bez skarg").



Oprawy przygotowali także fani Rakowa, Pogoni, Stali Mielec, Arki oraz Elany. W nadchodzącym tygodniu przed kolejką ligową czekają nas także mecze Legii i Jagiellonii w Lidze Konferencji.



Fani Górnika Zabrze w ostatni weekend w 100 osób wspierali Hajduka na wyjazdowym meczu z Dinamem Zagrzeb. Na tym spotkaniu debiut zaliczyła flaga "United Torcida".



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (1300)

Fani Śląska przyjechali do Warszawy transportem kołowym w 1300 osób, wspierani przez Lechię (37), Motor (14) i Miedź (1). Wywiesili 10 flag i transparent poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Machali też 25 flagami na kijach. Na trybunach ponad 24 tys. fanów.



Pogoń Szczecin - Lech Poznań (1082)

Na trybunach komplet, ponad 20,5 tys. publiczności, w tym liczna grupa fanów "Kolejorza". Z obu stron bez opraw.



Jagiellonia Białystok - GKS Katowice (1009)

Białostoczanie z patriotyczną oprawą poświęconą Żołnierzom Wyklętym - biało-czerwoną kartoniadą, sektorówką z orłem w koronie oraz transparentem "Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny". Katowiczanie przyjechali w bardzo dobrej liczbie (1009), w tym Banik (20), Górnik (15) i JKS Jarosław (15).



Stal Mielec - Korona Kielce (410)

Koroniarze na wyjazd do Mielca udali się w 410 osób. Przyjezdni zaprezentowali malowany transparent z wilkiem i hasłem "Nie złamał ich wróg, nie sięgnął ich strach. Za Polskę walczyli do końca bez skarg". Całość uzupełniły białe i czerwone kartony oraz kilkanaście rac. Gospodarze z malowanym transparentem "Ultras Stal" i skromną pirotechniką.



Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk (320)

Na meczu przyjaźni w Częstochowie Lechię wspierało 320 osób. Większość przyjezdnych zajęła miejsca w młynie Rakowa. Tam też gospodarze zaprezentowali oprawę - malowany transparent "Uwielbiamy Racami Upiększać Ligowe Granie", nad którym odpalone zostały race.



Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (130)

Piast do Lubina przyjechał w 130 osób, w tym GKS Jastrzębie (4). W sektorze gości wywiesili jedną flagę.



Puszcza Niepołomice - Motor Lublin (-)

Puszcza co prawda wróciła do Niepołomic po kilkunastu miesiącach gościnnych występów na stadionie Cracovii, ale niestety sektor gości na ich stadionie jest nieczynny i tak będzie co najmniej do końca obecnego sezonu. Fani Puszczy w młynie zaprezentowali sektorówkę przedstawiającą tablicę z nazwą miejscowości "Niepołomice".



Radomiak Radom - Widzew Łódź (-)



Górnik Zabrze - Cracovia (-)

Cały czas czekamy na otwarcie sektora gości w Zabrzu. Zabrzanie wywiesili transparenty: "Armio Wyklęta Torcida o Was pamięta" orz "NIE dla likwidacji kopalni Bielszowice".



Niższe ligi:



Resovia - Zagłębie Sosnowiec (400)

Pomimo zakazu, do Rzeszowa przyjechało ponad 400 fanów Zagłębia, w tym delegacje Czuwaju (110) oraz Legii.



Ruch Chorzów - Termalica Nieciecza (45)

Na meczu z Termaliką zdecydowanie niższa frekwencja niż na niedawnym meczu z Wisłą - tylko 10 tys. kibiców na Stadionie Śląskim. Termalica przyjechała w 45 osób i z dwiema flagami.



Arka Gdynia - Wisła Kraków (-)

Wiślacy wraz ze zgodami przyjechali pod stadion w Gdyni, ale na trybuny nie zostali wpuszczeni. Arkowcy z oprawą "Niezdobyta twierdza" z dobrym pokazem pirotechnicznym.



Puchar Polski:



Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (1200)

Jagiellonia w dobrej liczbie przyjechała na Ł3 autokarami. Legioniści zaprezentowali oprawę - za pomocą kartonów, peleryn oraz chorągiewek utworzona została Syrenka z mieczem, której kształt został podświetlony kilkudziesięcioma racami. Później legioniści puścili z dymem kilkanaście flag plus sektorówkę Jagiellonii, zdobytych jakiś czas temu - towarzyszył temu sporych rozmiarów transparent "Ukradli my dla was flagi". Na koniec na Żylecie zaprezentowane zostało konkretne racowisko w asyście dużych flag na kijach.



Ruch Chorzów - Korona Kielce (490)

Koroniarze przyjechali do Chorzowa w 490 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (15).



Pogoń Szczecin - Piast Gliwice ()

Portowcy zaprezentowali malowaną sektorówkę (z zamaskowaną postacią pośród haseł z gazet dotyczących zmian prezesa, długów, zmian właścicielskich klubu), transparent "Mimo wszystko wciąż chcę być Ciebie blisko!", a całość uzupełniła pirotechnika.



Wyjazd tygodnia: 1300 fanów Śląska w Warszawie i 1200 fanów Jagiellonii w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Jagiellonią oraz oprawa Jagiellonii na meczu z GKS-em Katowice



