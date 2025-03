Mecz z Górnikiem 6 kwietnia

Terminy najbliższych meczów Legii: 06.03. (CZ) g. 18:45 LK: Molde FK - Legia Warszawa 10.03. (PN) g. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa 13.03. (CZ) g. 21:00 LK: Legia Warszawa - Molde FK 16.03. (ND) g. 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 28.03. (PT) g. 20:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 02.04. (ŚR) PP: Ruch Chorzów - Legia Warszawa 06.04. (ND) g. 14:45 Górnik Zabrze - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Terminarz Ligi Konferencji Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba 😁💥 odpowiedz

Jihad - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A Górnik to ma zamiar otworzyć już wtedy sektor gości? Czy będą się z tym pieprzyć do sierpnia odpowiedz

Taktyk - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak będzie przypałowy wynik w Norwegii to powinni przełożyć ten poniedziałkowy mecz z motorem bo to sabotaż odpowiedz

Qwert - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Taktyk:



Nic nie będą przekładać. odpowiedz

Balcer - 4 godziny temu, *.orange.pl A czemu nie o 9 rano?? odpowiedz

Twitter - 25 minut temu, *.com.pl @Balcer: bo ,,inni,, płaczą, że mają wiecznie o 14.45 a my 17.30😂 odpowiedz

Legia Cieszyn - 4 godziny temu, *.27.134 Witam,

w jaki sposób można kupić bilet na sektor Legii? Nie mam zamiaru (jak np w Gliwicach) stać obok sektora gości i słuchać pi...a hanysów. odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Legia Cieszyn: z tego co wiem to sektor jeszcze nie jest oddany do użytku (są opóźnienia).



Poza tym bilety tylko dla kumatych odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.