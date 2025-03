Wypożyczeni: Bramka Alfareli

Wtorek, 4 marca 2025 r. 08:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Migouel Alfarela doczekał się pierwszego trafienia na greckich boiskach. Wypożyczony z Legii zawodnik zdobył bramkę na 1-1, ale ostatecznie jego ekipa ponownie przegrała. Jean-Pierre Nsame, choć rozegrał pełne zawody, to dostał bolesną lekcję od Winterthuru. Na zapleczu ekstraklasy doszło do spotkania drużyn Jakuba Adkonisa i Igora Strzałka. Obaj zawodnicy "minęli się" na murawie, a mecz zakończył się podziałem punktów.



Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Widzewem Łódź

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Widzewem Łódź



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - nie grał w wygranym 2-0 meczu Pucharu Polski z Koroną Kielce. W ligowym zremisowanym 2-2 spotkaniu z Termaliką Nieciecza zagrał od 75. minuty.

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 46. minuty w wygranym 2-1 meczu z Górnikiem Łęczna

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 67. minuty w zremisowanym 2-2 meczu Wisła Kraków. Ukarany żółtą kartką.

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 68. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Ruchem Chorzów



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Gryfem Słupsk



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Panserraikosem. Alfarela zdobył bramkę na 1-1 w 72. minucie spotkania. Dodatkowo został ukarany żółtą kartką.



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - 90 minut w przegranym 0-4 meczu Winterthurem