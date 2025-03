Na stadionach: Pożegnanie Bukowej

Środa, 12 marca 2025 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fani GKS-u Katowice pożegnali swój dom, tj. Bukową. Mecz z Zagłębiem Lubin był ostatnim spotkaniem rozegranym na dotychczasowym obiekcie i niebawem katowiczanie przeniosą się na Nową Bukową - na inaugurację zagrają tam z zaprzyjaźnionym Górnikiem. Na pożegnanie pokazano kilka prezentacji, w tym główną przedstawiającą Zinedine Zidane'a, który miał okazję przed laty w barwach Bordeaux zagrać na tym obiekcie w Pucharze UEFA i nawet przegrać. Na Blaszoku odpalono spore ilości pirotechniki.









Oprawy zaprezentowali także fani Motoru na meczu z Legią, legioniści w Lublinie, Lechia na meczu z Górnikiem ("Lechia ponad wszystko"), a piro w sektorze gości odpaliła "Torcida". Ponadto choreografię z hasłem "Moja jedyna miłość" przygotował "Kolejorz". Pirotechnikę odpalili również fani Widzewa, Podbeskidzia i Ruchu.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku stawili się fani Legii, którzy wypełnili po brzegi klatkę w Lublinie. Dobre wyjazdy zaliczyli także kibice Górnika do Gdańska, Rakowa do Gliwic, Pogoni do Wrocławia, Jagiellonii do Łodzi oraz Zagłębia Lubin do Katowic.



W środku tygodnia polskie kluby grały w europucharach. Legia w 206 osób poleciała po raz trzeci do norweskiego Molde. Jagiellonia na meczu z Cercle Brugge zaprezentowała oprawę "Fight for glory". Belgowie przyjechali w skromnej liczbie. Przed nami mecze rewanżowe Ligi Konferencji.



Arka Gdynia za niewpuszczenie na swój stadion kibiców Polonii Warszawa i Wisły Kraków ukarana została grzywną w wysokości 20 tys. złotych. Niejako w rewanżu, za niewpuszczenie Wisły, Ruch nie wpuścił na Stadion Śląski Arki, która szykowała się do licznego wyjazdu wraz z m.in. Polonią Bytom. Ruch na meczu wywiesił transparent ze świnią w barwach Arki i hasłem "Karma wraca".



Ekstraklasa:



Motor Lublin - Legia Warszawa (1210)

Legioniści na wyjazd do Lublina przyjechali pociągiem specjalnym w komplecie (1210 os.). W sektorze gości wywiesili 8 flag, a jedenastoma na sztycach machali przez większość meczu. W 10. minucie przyjezdni zaprezentowali spore flagowisko w asyście stroboskopów. Gospodarze z oprawą na rozpoczęcie meczu - malowaną sektorówką i transparentem przedstawiającymi kowboja z jednej z flag RKS-u, w którego oczach zapłonęły strobo. Chwilę później odpalili ok. 100 rac. Z obu stron sporo bluzgów przez całe spotkanie.



Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze (766)

Lechiści zaprezentowali oprawę - foliowy napis "Lechia ponad wszystko" podświetlony pirotechniką (kilkaset strobo), a w tle chorągiewki w barwach. Zabrzanie przyjechali do Trójmiasta w 766 osób, w tym Wisłoka (4). W trakcie meczu odpalili kilkadziesiąt rac.



Piast Gliwice - Raków Częstochowa (636)

Fani Rakowa w dobrej liczbie stawili się na stadionie w Gliwicach, gdzie zawitali w 636 osób.



Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (570)

Wrocławianie z dobrym młynem (4500 os.), w którym wywiesili transparent "Za mniejsze przekręty niż na Placu Wolności budynek Piano, konserwatorów zabytków na zbity pysk wyrzucano!". Łącznie na trybunach 12,7 tys. Pogoń przyjechała w dobrej liczbie - 570 osób.



Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok (440)

Widzewiacy wywiesili transparent Robert Tomasz Stowarzyszenie - Widzew jest najważniejszy, w nawiązaniu do spotkania stowarzyszenia kibiców z Tomaszem Stamirowskim i Robertem Dobrzyckim nt. przyszłości klubu. Ponadto odpalili race nad transparentem "19 minut 10 sekund ciszy dla T. Stamirowskiego na przemyślenie swoich poczynań". Jagiellonia przyjechała autokarami, w 440 osób ze skromnym oflagowaniem. W trakcie meczu nie brakowało wzajemnych bluzgów.



GKS Katowice - Zagłębie Lubin (409)

Zagłębie w komplecie stawiło się na ostatnim meczu GieKSy na stadionie przy Bukowej. GieKSiarze godnie pożegnali swój obiekt, pokazując kilka prezentacji. Jedna z nich nawiązywała do występu na tym stadionie Zinedine Zidane'a i dialogu z Materazzim, który w finale miałby rozwścieczyć "Zizou" właśnie przypominając przegraną w Katowicach. Później odpalono świece dymne w barwach oraz race nad transparentem "Schodziło stąd przegranych kilku przyszłych mistrzów świata". Na koniec rozwinięto transparent "Spośród tych pięknych wspomnień, Bukowej nigdy nie zapomnę", nad którym odpalono spore ilości rac.



Cracovia - Radomiak Radom (400)

Radomiak do Krakowa pojechał w 400 osób, z dobrym oflagowaniem i niezłym dopingiem.



Korona Kielce - Puszcza Niepołomice (90)

Na trybunach 10 tys. kibiców. Puszcza przyjechała w ok. 90 osób i z kilkoma flagami.



Lech Poznań - Stal Mielec (72)

Słaby wyjazd Stali do Poznania, gdzie stawili się w 72 osoby z dwiema niewielkimi flagami. Poznaniacy z oprawą "Moja jedyna miłość", z malowaną sektorówką z sercem owiniętym napisem "Lech Poznań". Całość podświetliła pirotechnika. Na trybunach 23,3 tys. kibiców.



Niższe ligi:



Warta Sieradz - Stomil Olsztyn (77)

Stomil wspierany przez GKM Grudziądz (11) z trzema flagami.



Ruch Chorzów - Arka Gdynia (-)

Ruch zrobił wszystko, by nie wpuścić Arki na Stadion Śląski, najpierw utrudniając im organizację przejazdu, a następnie zapewniając, że nie otrzymają biletów na sektor. Wszystko w rewanżu za niedawne niewpuszczenie w Gdyni wiślaków. Ultrasi Niebieskich zaprezentowali pokaz pirotechniczny pośród flag na kijach - odpalili 330 rac, 900 stroboskopów i 200 ogni wrocławskich. Na trybunach nieco ponad 12 tys. kibiców.



Wyjazd tygodnia: 1210 kibiców Legii w Lublinie

Oprawa tygodnia: Choreo GKS-u Katowice na meczu z Zagłębiem Lubin oraz Lecha na meczu ze Stalą



Motor Lublin na meczu z Legią Warszawa:







Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:

















Śląsk Wrocław na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





GKS Katowice na meczu z Zagłębiem Lubin:



















Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Lechia Gdańsk na meczu z Górnikiem Zabrze:











Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:











Korona Kielce na meczu z Puszczą Niepołomice:





Widzew Łódź na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Lech Poznań na meczu ze Stalą Mielec:













Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Jagiellonia Białystok na meczu z Cercle Brugge:





Cercle Brugge na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Ruch Chorzów na meczu z Arką Gdynia:







Podbeskidzie Bielsko-Biała na wyjazdowym meczu z GKS-em Jastrzębie:





GKS Bełchatów na meczu z Wigrami Suwałki:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Molde FK:





Molde FK na meczu z Legią Warszawa: