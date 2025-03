Komentarze (40)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Mistrzu84 - 15 godzin temu, *.178.39 Dlaczego taka cisza o faulu na Mori ?? Bo na korzyść Legii ? odpowiedz

kontroler_biletow - 16 godzin temu, *.217.74 no i następna wygrana! odpowiedz

Oj ojo joj - 17 godzin temu, *.167.2 Marc Llinares potraktował "Chodiego" bez pardonu. O litości,, chodiego "

Kto wymyśla te ksywki? Żartowniś jeden. odpowiedz

LewLegia - 17 godzin temu, *.167.2 Stronnicze i skandaliczne sędziowanie w PP tylko uratowało Legie bo dzięki temu jeszcze pudel nie jedzie na taczce, ale kroplówką z PP daleko się nie pociągnie. odpowiedz

AA - 18 godzin temu, *.48.140 Kolejny ręcznik w bramce.Wszystko co leci w sieci.Wyjdzie do piłki bramka stoi na linii bramka. odpowiedz

antek - 18 godzin temu, *.play-internet.pl August za Jędze natychmiast 😎 odpowiedz

pawel - 18 godzin temu, *.centertel.pl Chodyna i Szkurin....

tyle kasy za takiego bolka odpowiedz

Antek - 18 godzin temu, *.. Czy lokiec to reka burdel odpowiedz

Miękka feio odejdź - 18 godzin temu, *.orange.pl Gra LEgii to jest jakiś prymity - 2 gości na 2 skrzydła stoi - przy nich daleko nikt i całą kupa graczy w polu karnym czeka na wrzutke - jak mozna tak grać w 21 wieku... mega prymitywny styl gry. odpowiedz

Znawca - 18 godzin temu, *.interkam.pl @Miękka feio odejdź: dokładnie tak! Nie do przyjęcia taka gra. odpowiedz

oLaf - 18 godzin temu, *.orange.pl Miodek sięgaj do kieszeni i dzwoń gdzie trzeba bo sami nie dadzą rady!!! odpowiedz

St.anger - 18 godzin temu, *.orange.pl nie potrafimy "rozklepać" spadkowicza

, gola strzelamy po prezencie od obrońcy śląska , główny pomysł na grę to wrzutki .... WTF 👀 odpowiedz

Iron - 18 godzin temu, *.plus.pl @St.anger: ty nie potrafisz odpowiedz

Miękka feio - 18 godzin temu, *.orange.pl Nawet z dnem tabeli problem... brak słów. odpowiedz

Legionista - 18 godzin temu, *.net.pl To jest gra na zwolnienie trenera odpowiedz

Michał - 18 godzin temu, *.plus.pl Zamiast prowadzić 2 - 3 bramkami to z cieniasami remisujemy ledwo co. Jazda!!! odpowiedz

Darek - 18 godzin temu, *.tpnet.pl Dobrze, że Śląsk nam podał to wyciągnęliśmy remis do przerwy. Z ostatnia drużyna w tabeli. Brawo. odpowiedz

majusL@legionista.com - 18 godzin temu, *.174.42 Co szkuryn to złom to szkoda słów, gual do kwadratu!!! odpowiedz

LWST - 18 godzin temu, *.inetia.pl Powinno być już 4:1 jak by Gual nie marnował sytuacji i podawał do innych w dobrych sytuacjach ,ale ten gość jest irytujący 😐😐🤔🤔🤔 odpowiedz

On - 18 godzin temu, *.orange.pl Ten Gual to jest nieprzytomy odpowiedz

Kraków 1234 - 18 godzin temu, *.plus.pl Czy oni kiedyś będą grać na zero styłu . Czy zawsze coś stracą. odpowiedz

R - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Shurikin słaby ,trzeba było zostawić nsame i afarele odpowiedz

Gruby i grubszy - 19 godzin temu, *.166.178 Ile wam dali ... Hej k... Ile wam dali😂😂😂😂 odpowiedz

Bukmacherka robi z was baranów - 19 godzin temu, *.166.178 Ile kosztuje remis ? Trzeba postawić w STS że Legia wygra i po kłopocie .... Haha jelenie od piłkarzy i sędziów nic nie zależy tutaj rządzi bukmacher odpowiedz

Krzeszczu - 19 godzin temu, *.bredband2.com Jedyne co jest bardziej irytujace niz kabala-malarz to te pajacujace na boisku stringi. odpowiedz

J - 19 godzin temu, *.chello.pl Pozdrowienia dla WKS odpowiedz

Pajączek - 19 godzin temu, *.170.67 Dziś 2 marca a nie pierwszy odpowiedz

Piotrek - 19 godzin temu, *.gigainternet.pl Pittas już strzela, pora na Szkurina odpowiedz

Krzeszczu - 19 godzin temu, *.bredband2.com Jak mnie strasznie drazni ta cala kalaba-malarz. Pieprzy takie kocopoly ze nawet reklamy sa niemalze bardziej interesujace i ekscytujace.

Cale szczescie ze zostalo juz tylko jakies 20 minut do meczu. odpowiedz

Hiszpan - 20 godzin temu, *.telnaptelecom.pl I tak już zwalili ten sezon. odpowiedz

rudy102204 - 20 godzin temu, *.orange.pl Urbański w kadrze ? A on nie powinien pauzować? Żeby kuźwa w/o nie było ... odpowiedz

majusL@legionista.com - 19 godzin temu, *.174.42 @rudy102204: już pauzował. odpowiedz

Barnaba - 20 godzin temu, *.orange.pl Dzisiaj da się wystawić Jędrzejczyka na stoperze, w Radomiu musiał wyjść Barcia! Poziom drużyn porównywalny. Ale wtedy cienias musiał zagrać z młodym Ziółkiem.

Plują mi w twarz. odpowiedz

MonsteR (L) - 20 godzin temu, *.tpnet.pl ........................... Kovačević .............................

Goncalves ... Jędrzejczyk ... Kapuadi ... Vinagre

...................... Elitim ... Kapustka ......................

Wszołek ................ Gual .................... Morishita

................................. Szkurin ...........................

LEGIA Mistrz !💪

LINK DO MECZU.

https://strimsy.top/LegiaWarszawaSlaskWroclaw.php odpowiedz

qwerty - 20 godzin temu, *.232.213 💪💪💪💪 odpowiedz

qwerty - 20 godzin temu, *.232.213 💪💪💪 odpowiedz

majusL@legionista.com - 20 godzin temu, *.174.42 Znów w 8 na 11.... dramat!! odpowiedz

Znawca - 19 godzin temu, *.interkam.pl @majusL@legionista.com: dokładnie! Nie różnimy się piłkarsko od Śląska.Nie ma gry tylko kopanka i patrzenie co Śląsk zrobi🙈 To styl Feio. odpowiedz

KrystekLegia - 20 godzin temu, *.69.28 Spokojnie bez nerwów z głową grać i nie łapać kontuzji. Tylko zwycięstwo 😎 odpowiedz

Żmija - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Pierwszy! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.