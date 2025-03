Konferencja

Simundza: Pokazaliśmy inną twarz

Niedziela, 2 marca 2025 r. 17:18 Fumen, źródło: Legionisci.com

Ante Simundza (trener Śląska): Wierzę, że pokazaliśmy inną twarz niż w poprzednim meczu. Myślę, że to był dobry mecz do oglądania dla kibiców. Jednak jeśli strzelasz trzy bramki, a my zdobyliśmy naszą grą dla Legii dwie bramki, to wynik jest jaki jest.









Czy utrzymamy się w lidze? Po każdym meczu dostaję to pytanie, ale dopóki mamy teoretyczne szanse, to będziemy walczyć. Dopóki będziemy walczyć jako drużyna z takim podejściem, to jesteśmy w stanie powalczyć. Co ważne, aby pokazać taką twarz jak w potyczce z Legią, musimy pokazywać też innym przeciwnikom.



Gramy od bramki w taki a nie inny sposób, bo mamy taki profil zawodników. Jeśli będziemy rozgrywać długą piłkę, to będzie padać łupem przeciwnika. To jest część gry. Nie zgodzę się, że to jest problem. Dzisiaj zawiodła komunikacja, bo wiele razy skutecznie rozgrywaliśmy w taki sposób.



Wierzę, że Henrik Udahl jest w stanie zaliczać asysty i dawać bramki. Może grać razem z Assadem Al Hamlawi, co pozwala zastosować inną taktykę. To jest jasne, że Henrik jest od tygodnia i potrzebuje czasu na adaptację, jednak wierzę, że obaj mogą być przydatni dla drużyny. Widziałem sporo pozytywów po wejściu Henrika na boisko. Ma dużo energii i wiary w to, że może pomóc drużynie.



Sebastian Musiolik znalazł się poza składem, bo na treningach nie zaprezentował się we właściwy sposób. Na chwilę obecną pozostali napastnicy prezentują się lepiej od niego. Czy zagra w kolejnych meczach, to w głównej mierze zależy od niego.



Jehor Macenko dał dużo energii, ale rozmawiałem z nim odnośnie pozycji. Czasami chciał być w zbyt wielu miejscach na boisku, bo chciał pomóc w wielu sytuacjach, ale musiał pilnować ustawienia.