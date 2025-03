Wydarte zwycięstwo

Sędziowie

Główny: Damian Kos

Asystent: Bartosz Heinig

Asystent: Dariusz Bohonos

Techniczny: Piotr Urban

VAR: Jarosław Przybył

AVAR: Paweł Sokolnicki



Pogoda:

Temperatura 2°C

Ciśnienie 1027 hPa

Wilgotność 93%



Komentarze (69)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

robert szenfeld - 52 minuty temu, *.landirenzo.pl Paweł powinien stanąć w drzwiach szatni i każdemu zawodnikowi przedniej formacji Oprócz Urbańskiego walić lepę za niewykorzystane 100% sytuacje. A Chodyna ... to po prostu brak słów. Nie wiem po co ten zawodnik gra. To jest kryminał. Wszołek wychodzi z siebie żeby dograć piłkę a te melepety z 2 metrów w bramkę nie mogą wcelować . odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Obraz nędzy i rozpaczy! odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Vinagre jest cieniem samego siebie z jesieni. Po tym meczu, gdyby nie strzelona bramka, miałby najniższe oceny. odpowiedz

Jot - 3 godziny temu, *.orange.pl W obronie dalej kabaret, a w ataku pokaz nieskuteczności. Z taką grą tylko odpowiedz

Ryj - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Przypominam, że graliśmy z najgorszą bez dwóch zdań drużyną Ekstraklasy, która wygrała 2 na 23 mecze. Niestety nie pokazaliśmy zbyt wiele jakości. Mam spore wątpliwości, czy Feio jest trenerem na lata i czy Mioduski kiedyś zrobi to dobrze, czyli zgromadzi wokół siebie ludzi, którzy stworzą prawdziwą i silną drużynę, a sam nie będzie im przeszkadzał i dawał hajs. Narazie jest dokładnie odwrotnie odkąd jest samodzielnym właścicielem. odpowiedz

Realista - 11 godzin temu, *.207.105 Czy może wyjść trener i powiedzieć otwarcie i uczciwie co się dzieje z piłkarzem Vinagre?

Przecież to jest dramat co gra.

W porównaniu do zeszłej rundy to jakby jego dziadek teraz występował.

I przypadkowa bramka dziś niczego nie zmienia odpowiedz

Coach - 11 godzin temu, *.akamaitechnologies.com @L

Ok. Przy bramce Szkurin fajnie zostawił piłkę Gualowi i zanotował asystę. Pewnie z braku pewności siebie oddał tą piłkę zamiast strzelać z lewej nogi ;).

Mi bardziej chodzi o każdą inna sytuacje kiedy mógł klepnąć piłką. Wydaje mi się że Białorusin po prostu jest drewniany i nie nadąża za szybkimi wymianami.

W Stali jego największym atutem była finalizacja prostopadłych piłek a w Legii grającej atakiem pozycyjnym o to będzie ciężko. odpowiedz

Ryj - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Coach: może i masz rację, że bał się odpowiedzialności, ale tym wyłożeniem piłki Gualowi dał pewien pozytywny impuls. Pokazał że widzi partnera, że grając szybko proste środki skutek może być lepszy niż próba wiązania krawatów nogami i dał gola, którego Hiszpan potrzebował. Fajnie gdyby stworzyli duet, choć na to nie liczę jakoś mocno. odpowiedz

Dimas - 12 godzin temu, *.info.pl Zagrać, wygrać, zapomnieć - tak było nie ma co debatować, innych meczów w lidze nie będzie, trzeba punkty zbierać i tyle. Szkurin bądź co bądź asyste zaliczył ale nie oceniam, bo widocznie jeszcze czasu potrzebuje 😉



Mnie martwi znów stracony gol z tyłka, Sląsk w każdym meczu walczy o życie tak i dziś, słabo z dokładością, walka w miarę, mi się dobrze oglądało to widowsko ale na wyjazdach też trzeba punktować jak liczymy na podium bo mistrzostwo już troche odjechało 🧐 odpowiedz

GRANAT - 13 godzin temu, *.. na ławce nie było Feio i wysoka wygrana brawo. odpowiedz

Syn Trenera - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Chaos z meczu na mecz gramy tragicznej...dziś do końca trzeba bo drzeć o wygrana że spadkowiczem pierwsza bramke nam sprezentowali drugi samoboj... Szkurin Gual i Chodyna...to jakiś sabotaż.. Taktyki brak nie zdołaliśmy zdominować ostatniej drużyny.... Jedyny promyk to Urbański nic więcej. Faja Mozyrko Zieliński Sledz Herra OUT.....GRABARZE LEGII odpowiedz

L - 14 godzin temu, *.chello.pl WYDARTE? LOL. Przeciez oni na stojaco wygrali, na luzie. Slask se sam postanowil strzelac. To gdzie tu wydarte zwyciestwo? odpowiedz

Sebo(L) - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Cieszyć może tylko wynik.Gra niestety szarpana,dużo chaosu.Z ostatnią drużyną tabeli Legia powinna zrobić demolkę,tymczasem wynik był otwarty aż do gola Urbańskiego.Co do Szkurina to może to jest fajny zawodnik dla takich klubów jak Stal,Korona,Puszcza ale żeby go sprowadzać do Legii za półtorej bańki ojro,no to ktoś ewidentnie zamienił się z chu.em na głowy. odpowiedz

genezas - 14 godzin temu, *.net.pl Oglądałem cały mecz - Co robił na boisku Oyedele to nie jestem w stanie napisać - niewidoczny - raz pamiętam jak wypuścił się do przodu ale jego strzał to 3 liga albo niżej...

Jak narazie zero z niego mamy... odpowiedz

L - 14 godzin temu, *.chello.pl @genezas: przeciez Oyedele robi super robote. W kazdym meczu odbiory, dobrze ustawiony, dobrze asekuruje, szuka podan do przodu i mocnych a nie takich taś tasiow jakie daje Kapustka.



Ty oceniasz defensywnego pomocnika bo jest NIEWIDOCZNY? LOL. Moze juz nie ogladaj wiecej bo sie malo znasz.



Jak na razie to nasz bardzo dobry transfer, wreszcie ktos, kto nie gubi krycia, potrafi mocno podac do przodu i odbiera pilke. odpowiedz

grzesiek - 13 godzin temu, *.centertel.pl @genezas: oyedele to chyba defensywny. Oni nigdy sie nie wyrozniali. Martins np bo o kopczynskim wspominac nie bede... odpowiedz

krasnal - 12 godzin temu, *.orange.pl @genezas: Ty ślepy jesteś za to Gul Chodyna obydwaj zmarnowali 6 okazjo na bramkę odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 2 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek: Dziwne. Oglądaliśmy chyba nie ten mecz. Maxi może nie wykańcza akcji strzałami ale odzyskuje stracone piłki i potrafi celnie podać. Dajmy mu czas. Według mnie zaczyna notować więcej plusów niż minusów. odpowiedz

e(L)o - 15 godzin temu, *.plus.pl a po co info o pogodzie (temperatura, ciśnienie, wilgotność)? odpowiedz

Coach - 15 godzin temu, *.akamaitechnologies.com To dopiero trzeci mecz, ale piłkarsko ten Szkurin może się okazać kolejnym przepłaconym wynalazkiem. On w ogóle nie pasuje do pomysłu na grę Legii. Nawet pliki z klepki zgrać nie potrafi. O tym pajacu z podwiniętymi spodenkami już mi się pisać nie chce. Gość pomyłka. odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com @Coach: Przynajmniej ma odpowiednie (rozmiar) trampki 😂

A o stringach z motylkami nie ma juz co rozprawiac. Gosciu powinien spedzac czas w Tworkach a nie na zielonej trawie. A moze dlatego odstawia tedurne miny? Cos jak Byczek Fernando? Jeden wachal kwiaty, drugi w stringach trawe. I stad te miny? odpowiedz

L - 14 godzin temu, *.chello.pl @Coach: i piszesz to akurat jak obaj fajnie poklepali przy golu? :d To zes se czas wybral. Wlasnie Szkurin idealnie do nas pasuje, bo w koncu jest napastnik na ktorym mozna oprzec gre, zagrac na sciane, a nie ten Gual, ktory jest zawsze nie tam gdzie trzeba.

Na razie ejszcze jest strasznie bojazliwy, brakuje mu pewnosci, duzo kiksow i strat, ale powinien sie wyrobic. odpowiedz

Wycior - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Rozumiem, że teraz wszystkie media w Polsce będą przez tydzień roztrząsać brak czerwonej kartki dla Śląska? Prawda? odpowiedz

Michał - 15 godzin temu, *.plus.pl @Wycior: No na pewno prawda.....prawda jak cholera.....oj będą oj będą......z tydzień jak Jagiellonia........hihihihihi odpowiedz

Autor - 14 godzin temu, *.vectranet.pl @Wycior: na pewno, z pewnością, czas pokaże odpowiedz

Legiak83 - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Wycior: dla Jędzy też ewidentne czerwo powinno być. Więc 1:1 dziś 🤝 odpowiedz

L - 14 godzin temu, *.chello.pl @Wycior: juz bez przesady. Tak samo ostro wszedl Jędza. Obaj na granicy ale na żółtą.



Ale racja, gdyby to legionista tak komus wszedl w piszczel to 100 artykulow, tajne spotkania sedziow i afera na pol kraju. odpowiedz

singspiel - 9 godzin temu, *.4.38 @Legiak83: stempel to żółta kartka. atak powyżej kostki to powinna być czerwona. przez nagonkę Jagi i pseudodziennikarzy ktoś może zapłacić złamaną nogą. niesmak odpowiedz

jarekk - 15 godzin temu, *.metrointernet.pl Pierwsza polowa kopanina, nudy. W drugiej zagrali lepiej tak na trojke z plusem to i wynik sie poprawial. Najwazniejsze ze nie bylo gracza ktory by polozyl wynik druzynie, wszyscy zagrali poprawnie. odpowiedz

Luk - 16 godzin temu, *.mm.pl Feio niech Augustyniak gra zamiast tego Oyedele !!! odpowiedz

Beton - 15 godzin temu, *.chello.pl @Luk: oglądałeś w ogóle ten mecz ? Maxi był dzisiaj praktycznie bezbłędny, dużo odbiorów i aktywna gra odpowiedz

Rafix - 15 godzin temu, *.149.237 @Beton: dokładnie, jeden z lepszych na boisku. Z Augustyniakiem z tamtego sezonu, opanowaliby środek pola odpowiedz

Mateusz z Gór - 15 godzin temu, *.orange.pl @Beton: Spokojnie kolego. To tylko Znawca z innego nicka sieje ferment. Maxi jak zawsze top. 💥 odpowiedz

Znawca - 15 godzin temu, *.interkam.pl @Luk: Oyedele nie uczestniczy w grze ofensywnej,w ogóle nie graja do niego piłek.Kiedy dodamy do tego Guala na 8-ce to jest farsa w drugiej linii.Z ofensywnych ludzi tylko Kapustka się nadaje z tych co dziś grali.Japończyk co najwyżej powinien być rezerwowym w takim klubie jak Legia.Oyedele,Chodyna,Gual,Szkurin to poziom takiego Śląska. odpowiedz

Beton - 14 godzin temu, *.chello.pl @Znawca: ot znawca odpowiedz

Luk - 14 godzin temu, *.mm.pl @Beton: odbiory a gdzie ma strzał z daleka ten cały Maxi coo ??? Od Augustyniaka musi się jeszcze dużo uczyć czlowieku odpowiedz

Znawca - 14 godzin temu, *.interkam.pl @Beton: no niestety brutalna prawda.Ja wymagam dużo większej jakości skoro płacisz za gościa 1.5 koła e ,i pensje dla tych zawodników są trzykrotnie większe niż w innych klubach.Gra jest prymitywna jak ktoś slusznie zauważył.Aż strach pomysleć kogo wymyśli Feio latem jak odejdą Vinagre i Kapuadi.Mam nadzieję,że już go tu nie będzie do tego czasu.Ten zespół jest coraz słabszy jakościowo i bez żadnego stylu. odpowiedz

Znawca - 12 godzin temu, *.interkam.pl @Luk: Augustyniak oprócz strzałow,idzie również do rozegrania,pokazuje się,dogrywa jak z Omonią do Szczepaniaka kapitalną centrę dał,strzela gole, wszędzie jest go pełno,walczy o piłkę,odbiera.Daje dużo wiecej opcji na boisku niż wystraszony Oyedele.Mołolat tego nie potrafi i nigdy tak nie będzie grał. odpowiedz

tonton - 12 godzin temu, *.78.156 @Luk: Nie sądziłem, że zatęsknię kiedyś za Sliszem, le ten Maxi to jakiś żart odpowiedz

Egon - 16 godzin temu, *.waw.pl Byłoby fajnie, gdyby Jagiellonia spuchła w drugiej połowie, jak w meczu z nami oraz Cracovią i GKS urwał w Białymstoku jakieś punkty. odpowiedz

Znawca - 15 godzin temu, *.interkam.pl @Egon: Jaga zacznie tracić punkty pod koniec sezonu.Jednak natłok meczów mają bardzo duży i to sie przełoży na gorsze wyniki.Pewnie drezyna i Raków na tym najbardziej skorzysta. odpowiedz

(L)eon - 9 godzin temu, *.net.pl @Znawca: A jaki oni mają natłok? To samo co reszta , plus LK? Raczej z " natłoku" to nie spuchną. Zwyczajnie to Legia musi wszystko w lidze wygrywać. Nierealne? To tak samo jak MP w tym roku - niestety. odpowiedz

Ronaldo - 16 godzin temu, *.myvzw.com Wszyscy wiemy w jakim miejscu się znaleźliśmy dzięki tragicznemu zarządzaniu naszym klubem.

Nic tu się z dnia na dzień nie zmieni. W każdym razie sukces rodzi się dzięki długofalowym działaniom na każdym szczeblu i dziś najważniejsze były tylko 3 punkty. Tylko to dawało i daje nadzieję na pierwszą trójkę w lidze.

Szkoda że Szkurinowi nie wpadł ten fajny strzał z powietrza może chłopak by się odblokował. Niestety na pierwszy rzut oka nie wygląda on zbyt zaawansowany technicznie. Nie skreślam go absolutnie ale chyba za tą kasę byli inni lepsi do wzięcia. Śląsk już jedną nogą w 1 lidze wiec żebyśmy musieli “wydzierać “ zwycięstwo z takim rywalem tylko potwierdza naszą słabość i brak jakości. Bałem się dzisiaj czy Artur da radę ale dał. To pewnie jego ostatni sezon więc mam nadzieję że chociaż ten puchar zdobędą skoro o mistrzostwie można raczej zapomnieć. odpowiedz

Trampek - 16 godzin temu, *.125.113 Dotychczasowy brak dyrektora sportowego nie rokuje nadziei na poprawę sytuacji w LEGII. odpowiedz

Dedi - 16 godzin temu, *.plus.pl Mori dziś znów gracz meczu zaraz z nim Vinagre. Ah jaka szkoda że Mori nie zagra w czwartek!! Jest dobrze Molde remisuje z jakimiś ogórkami w towarzyskim, można się szykować do meczu z Chelsea? Wygrać z Chelsea w Warszawie żeby chociaż czegoś bronić tam bo będzie bardzo ciężko. odpowiedz

bronek49 - 16 godzin temu, *.vectranet.pl @Dedi:powiedz mi co ty widziałeś w grze Vinagre coś dobrego w jego grze oprócz szczęśliwej bramce którą strzelił to całym meczu był słabiutki nic mu nie wychodziło to samo odnosi się do Guala mimo że strzelił bramkę był jak zwykle beznadziejny a to już musiał strzelić ,dla mnie wszyscy zagrali słabo z takim słabym Śląskiem , cieszą tylko punkty odpowiedz

Dedi - 15 godzin temu, *.plus.pl @bronek49: Ktoś musi być graczem meczu, obojętnie że nie zagrał wybitnie. Przy wygranej trzeba kogoś wybrać, a Vinagre angażował się w ataku, ma bramkę i trzeba dać mu plusa. Mori i Vinagre najwięcej biegają! Co do Guala zgadzam się mimo gola zagrał słabo ponownie. odpowiedz

Chohu - 16 godzin temu, *.centertel.pl Czytam Wasze komentarze i chyba każde z Was inny mecz oglądało.. odpowiedz

Jarek - 17 godzin temu, *.kalwinek.net Tylko wygrana cieszy ,gra jest szarpana i dużo przypadku, męczarnie nas nie opuszczają odpowiedz

Szpic - 16 godzin temu, *.chello.pl @Jarek: Potwierdzam że gra Legii jest zupełnie nie poukładana, a za to odpowiada trener. Wydaje się że Feio przekłada swój charakter na drużynę. Może na drugie imię ma Chaos? odpowiedz

Lemon - 17 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Grali jak tam grali, ale wygrali. Trzy punkty cieszą. odpowiedz

Barnaba - 17 godzin temu, *.orange.pl To że naszym graczom się chce albo nie pokazał dziś Kapuadi.

Niemożebny zjazd w porównaniu do meczu pucharowego. Pewnie z Molde będzie lepiej...

To ewidentny przykład, że kibiców olewa nie tylko właściciel, nie tylko treneiro i sztab, ale również sami piłkarze. Na zasadzie - a co się będę na jakiś Śląsk, Radomiak czy Koronę napinał. Jeszcze mi żyłka pójdzie i krew mnie zaleje...

A my dalej wierzymy. odpowiedz

Legiak83 - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Barnaba: Kapuadi to bardzo przeciętny obrońca.W lepszej lidze przepadnie, wiec niech idzie póki można na nim zarobić. odpowiedz

Chudy Grubas - 17 godzin temu, *.com.pl Obiektywnie, tam rywal typu Motor czy Widzew i byłoby bardzo ciężko o trzy punkty. Mam nadzieję że oni się trochę oszczędzali przed pucharami, bo momentami nie było widać różnicy między drużynami. Trochę oczy bolały gdy rywal z pierwszej ligi nie odstawał od Legii jakością. odpowiedz

singspiel - 9 godzin temu, *.4.38 @Chudy Grubas: przecież widzew dostał trójkę od śląska. dla mnie łódzki to kandydat do spadku. śląsk przegrał wiosną z koroną i piastem. obydwie te drużyny formie, bez porażki w tej rundzie odpowiedz

gutek - 17 godzin temu, *.autocom.pl pewna wygrana z ostatnim w tabeli Śląskiem odpowiedz

Oskar - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Średnio to wygląda zwłaszcza, ze to mecz z ostatnią drużyną w tabeli... raczej ciężko o optymizm przed czwartkiem, o co chodzi z tym ciągłym traceniem bramki w odstępie minuty lub dwóch po jej zdobyciu ? Plus rozgrywanie piłki pod własną bramką, to jak świadome proszenie się o kłopoty w ich wykonaniu ... odpowiedz

mietowy - 17 godzin temu, *.aster.pl 3pkt bardzo potrzebne ale gra jeszcze daleko od poziomu Mistrza - dlugo juz czekamy na Mistrza odpowiedz

WoLa - 17 godzin temu, *.orange.pl Miodek przepłacił za Szkurima 1,4mln euro, no tragicznie słaby zawodnik... odpowiedz

Znawca - 16 godzin temu, *.interkam.pl @WoLa: tak jak pisałem wcześniej, on nie jest wart wiecej jak 500 tys E.Sprowadzanie do nas takich miernot jak Chodyna,Biczu,czy właśnie Szkurin mija się z celem,bo będziemy się kopać z takim Śląskiem nie pokazując żadnej jakości.Gdzie my z takimi grajkami do Europy??? odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: A Ty nie jesteś wart więcej niż 3,50zł. 💩 Boli, że Legia wygrała, oj boli. odpowiedz

Cezar. - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: widzę,że się polapales o co tu chodzi,ten cały znafca to manipulant,udaje kibica Legii, doradza,ocenia,zmienia nicki jak rękawiczki ,,gdy Legia wygrywa to zawsze na początku jest zakłopotany,raczej oszczędny w pisaniu,po prostu obserwuje co się dzieje na forum,a potem zaczyna swoją podła robotę,ja go przejrzałem już z rok temu ale nie byłem tak do końca pewny,specjalnie go podpuszczalem ,prowokowałem i już od ok.2 tyg..wiem, że to nie jest kibic. naszego klubu ale sprytny, bezczelny troll,ja jestem zwolennikiem,aby na tym forum trzeba było się logować, może to by ograniczyło te patologiczne praktyki oczywiście takich osób jak on jest tu więcej,ja szacuje, że jakieś 40 proc,ale ten jest najbardziej aktywny i groźny 👍 odpowiedz

Autor - 14 godzin temu, *.vectranet.pl @Cezar.: szachista z Sochaczewa niebezpiecznym, podstępnym trollem 🤔 Znawca, przyznaj się! odpowiedz

Znawca - 14 godzin temu, *.interkam.pl @Cezar.: bardzo niesprawiedliwie mnie oceniasz.Jak mogę zmieniać nicki jak ja piszę z jednego internetu?Nigdy tego nie robię ,masz pokazane obok nicku jaki internet i czy z tego internetu są inne nicki.Daj spokój,nie wygłupiaj się.Mam Cie nadal za inteligentnego gościa,więc nie pisz głupot. Dziś cieszą tylko punkty bo gra była kiepska.Zastanawiam się jak mnie prowokowałeś?🤔 Bo ja nie rozpatruje żadnych tekstów jako prowokacji.🤔 Jedynie jeden typ z Gór próbuje mnie obrażać.Ja kibicuje Legii od 92 roku.Rozważę zaprzestanie pisania tutaj ,skoro słowa prawdy i krytyki tak źle na Ciebie wpływają

jak i tego przedszkolaka. Pójdę sobie na drugie forum...pozdro. odpowiedz

Mateusz z Gór - 13 godzin temu, *.orange.pl @Cezar.: Też miałem wcześniej wątpliwości, ale jak zaczął ostatnio prowadzić dyskusje na temat Augustyniaka sam ze sobą przy użyciu kilku nicków to się wszystkie rozwiały. Znawca tak naprawdę jest kibicem Śląska, sam to przyznał przez przypadek swego czasu. Dziś oglądał do końca tylko ze względu na rywala naszej Legii. W innym przypadku przy dwubramkowym prowadzeniu zmieniłby kanał. Na Legii nigdy nie był. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 13 godzin temu, *.play-internet.pl @Cezar.: "najbardziej groźny i niebezpieczny".W internecie?-padłem ze śmiechu..... odpowiedz

Mokotów rządzi!!! - 11 godzin temu, *.centertel.pl @FOREVER LEGIA: Jak już przytaczasz cytat, to się nie myl. Cezar napisał, że ,,najbardziej aktywny i groźny".😜 To akurat się zgadza, bo ten troll Znawca taki właśnie jest, ale może to znów on z innego nicka 😁 odpowiedz

grzesiek - 17 godzin temu, *.centertel.pl to wygladalo calkiem dobrze, jestem optymistą przed czwartkiem . Jesli uda sie wyeliminowac molde moze doczekamy sie starcia z chelsea :) odpowiedz

Dedi - 15 godzin temu, *.plus.pl @grzesiek: Wygrać tam a jestem przekonany że w Warszawie uda się ich powieść jak jaga to zrobiła z nimi 3:0 tym bardziej że ich forma nie jest tak dobra jak wtedy kiedy z nami grali pomimo że w składzie dalej są nieźli Breivik czy Eriksen odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.